Javier Martinez e Alfonso D’Apice non si parlano più? Il gesto sorprendente

Nella casa del Grande Fratello è nata una speciale amicizia, quella tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice, che sono riusciti a costruire un importante legame che sembrava avere tutte le carte in regola per proseguire anche dopo la fine del reality. Sembrava, appunto, perché le cose sembrano essere cambiate tra i due, con il pallavolista argentino e fidanzato di Helena Prestes che sembra aver smesso di seguire Alfonso D’Apice, o meglio, non avrebbe proprio iniziato a seguirlo sui social.

“C’è però un dettaglio che non passa inosservato ai suoi attenti fan. Su Instagram Javier non ha preso subito a seguire un concorrente con il quale aveva molto legato nella Casa: Alfonso” si legge su Il vicolo delle news che ha aggiornato riguardo al rapporto tra i due. Probabilmente la storia tra Javier e Helena Prestes avrebbe creato qualche grattacapo ai gieffini, che avrebbero messo in discussione così il legame nato sotto i riflettori.

Javier Martinez e Alfonso D’Apice, tensione nella casa del Grande Fratello

Qualche segnale riguardo allo scricchiolamento del rapporto, Javier Martinez e Alfonso D’Apice lo avevano dato qualche settimana fa nella casa del Grande Fratello, con l’attuale fidanzato di Chiara Cainelli che ha confidato:

“Non sono d’accordo nel momento in cui c’è qualcuno che parla al posto nostro, dal momento in cui prima l’hai detto e poi risuccede questa cosa. Io non sto con una persona non vera che mette il gioco prima dei rapporti umani” le parole di Alfonso D’Apice che aveva notato qualche atteggiamento scomposto nel reality. E il rapporto a quel punto è tornato in discussione.

Alfonso D’Apice contro Javier: “Sei incoerente”

Riavvolgendo il nastro, torniamo indietro di qualche settimana e scopriamo che Alfonso D’Apice e Javier Martinez si erano ritrovati a fare i conti con qualche ruggine. A quel punto era stato lo stesso Javier ad attaccare il compagno di gioco nella casa del Grande Fratello:

“Tu hai deciso di far parte di un gruppo, non io. Lorenzo è il primo che pensa al gioco, visto che durante la lite con Mariavittoria l’ha messa al corrente che l’avrebbe nominata” le parole di Javier Martinez contro Alfonso D’Apice.