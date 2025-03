È nata una bella amicizia tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, i due non perdevano occasione per stare insieme, confrontarsi e darsi consigli. L’ex gieffino napoletano non ha nascosto di esserci rimasto un po’ male a causa delle turbolenze tra la sua fidanzata e l’amico, però entrambi hanno più volte detto di non voler rovinare il loro rapporto.

Da giorni, però, non si fa che parlare della possibilità che la loro amicizia sia giunta al capolinea. Sui social Amedeo Venza ha fatto sapere che Javier Martinez e Alfonso D’Apice si sono sentiti al telefono dopo l’eliminazione dell’argentino e se ne sarebbero dette di tutti i colori. L’esperto di gossip aveva anche fatto sapere che il fidanzato di Helena Prestes aveva iniziato a seguire l’ex compagno di avventura sui social ma ha poi tolto il ‘segui’.

Javier Martinez rompe il silenzio e svela in che rapporti sono lui e Alfonso D’Apice dopo il Grande Fratello

Anche Deianira Marzano si è lasciata sfuggire qualche rivelazione su Javier Martinez e Alfonso D’Apice sui social. In merito alla questione dell’unfollow ha detto che il pallavolista argentino ha rimesso il segui perché è molto educato e cerca sempre di evitare i conflitti.

Dopo il Grande Fratello c’è stata davvero una lite tra i due ex gieffini? A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato Javier Martinez rompendo il silenzio sui social. L’ex gieffino ci ha tenuto a smentire le voci che stanno circolando, a detta sua lui e Alfonso D’Apice non hanno mai litigato. Ha anche raccontato che si sono subito abbracciati fuori dallo studio e si sono detti che si vogliono bene, dopodiché ha fatto sapere che chiariranno alcune cose. In merito a ciò ha aggiunto: “Non andiamo d’accordo che le rispettive fidanzate è normale che ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che fra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema”.

