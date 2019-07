JAVIER MARTINEZ È FIDANZATO?/ L’indiscrezione: avvistato con Ilaria? No con un’altra!

Cresce il mistero su Javier Martinez: fidanzato o no?

Javier Martinez è fidanzato. È quanto riporta la pagina Instagram “veryinutilpeople.it”, che non usa mezzi termini per lanciare l’indiscrezione. Durante la sua permanenza a Temptation Island, Javier si è molto avvicinato a Ilaria, lasciando intendere che tra i due ci fosse feeling. Il problema è che Javier potrebbe essere già impegnato. Il ragazzo è stato avvistato sul litorale marchigiano in compagnia di un’altra in atteggiamenti piuttosto inequivocabili. Non si sa ancora se la notizia sia vera o falsa. La stessa Mediaset non conferma né smentisce, ma forse è ancora troppo presto per pronunciarsi ufficialmente. I due potrebbero essersi conosciuti negli ultimi tempi, dopo che con Ilaria non è andata a buon fine, oppure potrebbero essere solo buoni amici. Ma – stando a quanto dicono i ben informati – il comportamento era più da fidanzatini. Non solo: la loro relazione andrebbe avanti da tempo, già da prima della partecipazione di lui al programma di Canale 5.

Javier Martinez finge per farsi pubblicità?

Sono tanti i telespettatori che aspettano una conferma in merito alla relazione di Javier Martinez. La news, vera o falsa che sia, ha avuto una risonanza molto forte. Può darsi che manchi poco alla pronuncia ufficiale di Mediaset, anche se – a giochi finiti – la produzione può fare ben poco. La prossima puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 22 luglio a partire dalle 21.30. Si attendono sviluppi circa il rapporto tra Javier e Ilaria, anche se, a quanto pare, lui non nutre vero interesse nei suoi confronti. I più maliziosi pensano che si tratti di una “recita” per ingraziarsi il pubblico, per farsi cioè pubblicità, come più volte ipotizzato da chi segue il programma in riferimento ad altri personaggi. Insomma: chi è che mente? E se sì, perché lo fa? Appuntamento a stasera per scoprirne di più.

