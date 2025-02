Javier Martinez ed Helena Prestes sono finalmente una coppia al Grande Fratello. Dopo aver avuto un breve flirt con Zeudi Di Palma, l’argentino ha capito di provare dei sentimenti per la brasiliana, ufficializzando la loro relazione. Nel giro di una settimana, i due si sono prima scambiati il loro primo bacio, per poi avere subito dopo la loro prima notte d’amore. Da lì, sono diventati inseparabili, tanto che Javier sembra non riuscire a staccarsi da lei. Durante la festa di sabato, 8 febbraio, gli “Helevier” hanno passato la serata a scambiarsi baci ed effusioni. Ad un certo punto, però, hanno anche avuto una conversazione che non è sfuggita ai telespettatori.

Grande Fratello, crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti/ "Io non riesco ad essere felice"

Prima di andare a dormire, i due si sono appartati in giardino, dove hanno riflettuto sul loro percorso nel reality. Entrambi sono tra i “veterani” della Casa, avendo varcato la Porta Rossa lo scorso settembre. Dopo ben 5 mesi, però, quest’avventura sta volgendo al termine. Nell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha infatti annunciato che il GF finirà ufficialmente a fine marzo, probabilmente nella settimana che va dal 24 al 31 marzo. A soli un mese e mezzo dalla finale, Helena ha fatto il punto della situazione, lanciando un sottile invito al fidanzato a prepararsi per l’ultimo scontro.

Zeudi, doppio gioco con Helena? Cambia versione: "L'ho baciata perchè mi provocava"/ Social: "Miss Falsità"

Helena Prestes e Javier Martinez si preparano alla finale del Grande Fratello: le loro dichiarazioni fanno discutere

“Siamo proprio alla fine, siamo ad un 90% del programma, è fatta”, ha detto Javier Martinez mentre si trovava sul dondolo con Helena Prestes. La brasiliana, preoccupata, ha risposto con una risatina: “Mamma mia! Eh, dobbiamo giocare bene adesso”. Al che, anche Javier l’ha guardata lanciandole un sorriso complice. Insomma, una conversazione interessante, che ha scatenato il dibattito sul web. Di fronte a questi ragionamenti, in tanti non hanno potuto fare a meno di chiedersi se Javier ed Helena abbiano deciso di mettersi insieme proprio ora solo per strategia.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto l'amore al Grande Fratello?/ Spunta un dettaglio inequivocabile

Ricordiamo che i due inquilini convivono da ben cinque mesi. Eppure, Javier ha confessato solo pochi giorni fa i suoi sentimenti, così da viversi la loro relazione nella Casa più spiata d’Italia proprio durante l’ultimo mese di programma. Per tutto questo tempo, l’argentino ha ripetuto fino allo sfinimento di considerare Helena un’amica ma, ad un passo dalla finale, ha improvvisamente cambiato idea, lasciandosi andare come mai prima d’ora. Va detto che le tempistiche sono piuttosto sospette ed è inevitabile avere dubbi sulla veridicità di questa storia d’amore. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire cosa succederà tra di loro nelle ultime settimane del Grande Fratello.