Javier deluso da Helena al Grande Fratello: “Cose che non mi sono piaciute“

Al Grande Fratello si registra una brusca frenata nel rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia, durante il confronto con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice in Superled, ha manifestato alcuni attriti legati soprattutto ad un episodio avvenuto in puntata: la lite tra Helena e Lorenzo. Secondo Javier, infatti, la modella potrebbe essere ancora coinvolta dal coinquilino: “Stasera ho visto cose che non mi sono piaciute, quindi sono molto confuso. Non mi è piaciuto il fatto che parte così in quinta nei confronti di Lorenzo: se davvero non te ne frega niente di una persona, lo dimostri con l’indifferenza che è l’arma migliore, e non accanendoti“.

Helena ammette di avere attenzioni solo per Javier e di sentirsi protetta da lui, ma al tempo stesso non può ignorare i disaccordi con Lorenzo e quanto accaduto in puntata: “Mi sento protetta da lui, mi insegna tantissimo. La cosa dell’indifferenza è vera, ma io qui parlo della mia vita e non credo che sia giusto che Lorenzo sia finito in finale“.

Javier e Helena, è crisi? Lei: “Mi hai ferita“, lui: “Tu no?“

Ma la crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello prosegue al ritorno in Casa, quando Alfonso Signorini invita le coppie a baciarsi in occasione di San Valentino. “Perché non vi baciate?“, domanda il conduttore alla coppia. “Perché prima vorrei chiarire questa situazione: non voglio passarci sopra e fare finta di nulla“, risponde Javier. A seguire si accende uno scontro tra i due quando, in un momento successivo, Signorini domanda alle coppie se intendono partecipare ad un gioco per San Valentino.

Entrambi rispondono subito sì, poi alla fine Helena ci ripensa e dice di no e, rivolgendosi ad Javier, spiega il motivo: “Lui ha fatto una battuta adesso, ha detto: ‘Mi piace competere’. Nel mio rapporto con lui non c’è niente da competere“. Javier, preso in causa, ribatte: “È un gioco. Te l’ho appena detto: non passo sopra questa cosa. Abbiamo tutto il giorno domani per chiarire“. La modella però ammette: “Mi hai ferita tu adesso“, e lui replica: “Tu no invece?“, per poi sbottare contro di lei: “Vedi che reazioni hai? Se non te ne frega niente di una persona, non avresti queste reazioni. Perché non accetti il mio punto di vista e io devo sempre accettare il tuo?“.