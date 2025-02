Javier Martinez e Helena Prestes sul rapporto fuori dal Grande Fratello: come lo gestiranno?

Si avvicinano sempre di più Javier Martinez e Helena Prestes, nella casa del Grande Fratello sembra ormai nato un nuovo amore tra i due concorrenti che fino ad oggi non sembravano essersi sbottonati troppi. Quella che sembrava una speciale amicizia si sta trasformando in qualcosa di molto più importante tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino, sempre più intimi nelle ultime ore. Dopo essersi ritrovati in camera da letto, Javier Martinez e Helena Prestes si sono lasciati andare a un po’ di chiacchiere e un confronto proprio sulla loro relazione: come cambieranno le cose una volta usciti dal Grande Fratello? “Non ci eravamo mai baciati prima” ha sottolineato Javier Martinez che ora sarà chiamato a gestire la situazione sentimentale con la ragazza.

Sul rapporto tra i due si era espressa nelle scorse ore anche Shaila Gatta, che ha criticato la coppia durante un confronto con Zeudi Di Palma: “Si sono baciati dopo la puntata, ci è riuscito, altrimenti perdeva di credibilità, ha dovuto..ma ti posso dire una cosa, ti sei scansata un fosso!” le parole dell’ex velina di Striscia la notizia.

Javier Martinez e Helena Prestes, il consiglio della modella: “Ora viviamoci questa fase”

Durante il confronto andato in scena nelle scorse ore tra Javier Martinez e Helena Prestes, la modella sudamericana ha detto la sua al pallavolista argentino, consigliando sul fatto che sarebbe meglio vivere questo momento anziché fasciarsi troppo la testa e pensare a quello che potrà essere una volta usciti dal Grande Fratello: “Viviamoci il presente” le parole dell’amica di Nikita Pelizon.

Intanto il popolo del web continua a dividersi, Javier Martinez e Helena Prestes stanno attirando pareri discordanti negli ultimi giorni, tra chi crede nella loro storia e chi invece accusa, pensando che sia tutto già organizzato dalla produzione.

