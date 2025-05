Dopo il Grande Fratello, la coppia più amata di tutte è senza dubbio quella composta da Javier Martinez e Helena Prestes, che si sono fidanzati proprio verso la fine del reality di Canale 5. Mentre i “rivali” Shaila e Lorenzo sono “scoppiati“, loro continuano sempre più uniti, con tanto di progetti importanti come convivere insieme e avere una famiglia (lui ha parlato anche di figli). Eppure, quando si è persone popolari non tutto va sempre per il verso giusto e proprio per questo motivo i due hanno preso una decisione non indifferente. Cos’è successo?

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ritrovati travolti dall’orda mediatica appena dopo il Grande Fratello, con le ospitate a Verissimo e con un seguito incredibile. Che siano davvero loro i veri vincitori del reality? A differenza di altre coppie del programma, infatti, sono al momento i più uniti e il loro amore sboccia sempre di più. Ciononostante la Prestes e Javier hanno deciso di allontanarsi dai riflettori e come ha rivelato Amedeo Venza, sembrano essere un po’ stanchi di tutti gli occhi puntati su di loro. E come dargli torto?

Molti dei fan lo hanno definito come un atto di maturità quello di Javier Martinez e Helena Prestes, stanchi forse di essere “solo” una coppia vip e bisognosi di un po’ di privacy, forse anche per testare la loro relazione nella vita di tutti i giorni, senza il pubblico a fare da fan che potrebbe influire sulla loro serenità. Ecco cos’ha rivelato Amedeo Venza a tal proposito: “Javier e Helena saranno sempre meno social. Gli attacchi degli hater, i commenti infelici e la tossicità di alcuni fandom li hanno spinti a prendere questa decisione“. L’esperto di gossip, dunque, parla anche di hater che infastidiscono il benessere mentale dei due, il che non è difficile da credere data la portata mediatica del Grande Fratello. Venza conclude dicendo di aver parlato con amici vicini alla coppia, scoprendo che i due vivranno la loro relazione sempre più privatamente.

