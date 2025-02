Javier Martinez e Helena Prestes: il primo San Valentino insieme

In occasione del giorno di San Valentino, tutte le coppie del Grande fratello, in confessionale, si sono raccontate svelando la loro canzone d’amore e ricordando la prima volta in cui si sono viste. Per Javier Martinez e Helena Prestes, San Valentino è arrivato dopo la lite in puntata in seguito al quale hanno deciso di non partecipare al gioco delle coppie. I due, poi, sono riusciti a chiarirsi e, in confessionale, si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni. La coppia ricorda così il primo incontro.

“La prima volta che ho visto Javier è stato quando sono entrata nella Casa e mi ha catturata in una conversazione diretta e mi ha detto ‘tu non ascolti vero?’, ha confessato la modella brasiliana. Ricordando quel momento, il pallavolista argentino ricordando proprio il momento in cui, dopo averla incontrata, ha pensato quello.

Javier Martinez e Helena Prestes in disaccordo per una canzone

Pur stando insieme da poco tempo, Javier Martinez ha già trovato la canzone d’amore con Helena Prestes. Secondo il pallavolista argentino, senza ombra di dubbio, la canzone della coppia è “Privilege” di The Weeknd. Helena inizialmente sembra essere d’accordo, ma oi prova a trovare un’altra canzone che metta d’accordo entrambi. “La seconda opzione? Corazon espinado?”, chiede Helena ma Javier resta fermo sulla propria posizione anche se, poi, spiega che stando insieme da poco tempo non sono ancora riusciti a trovare una canzone che piaccia ad entrambi.

Helena accetta così la scelta di Javier con cui, poi, si ritrova d’accordo quando lui utilizza la parola “purezza” per descrivere il loro rapporto. “E’ mio“, conclude poi la modella brasiliana lanciando un messaggio chiaro alle probabili corteggiatrici che avrà Javier quando il grande fratello finirà.