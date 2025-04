Javier Martinez e Helena Prestes vogliono diventare genitori? A quanto pare i due ex gieffini portano avanti una relazione piena di amore anche dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello. A riportare alcune rivelazioni clamorose è stato Chi magazine, dove si legge che al momento i progetti della modella e del pallavolista sono estremamente seri tanto che di recente sono andati insieme a convivere. La loro storia nel reality di Canale 5 è iniziata in modo molto particolare con Helena Prestes che era inizialmente innamorata di Lorenzo Spolverato.

La ragazza si è poi ricreduta rendendosi conto di provare qualcosa di molto forte per Martinez, anche se dapprima il bell’argentino non era molto convinto di una possibile relazione con lei tanto che si era mostrato parecchio dubbioso nei suoi confronti, forse per paura di innamorarsi. Eppure, oggi spunta la notizia più bella dalle pagine di Chi: il ragazzo ha confessato di voler costruire una famiglia con Helena Prestes. Ecco cos’ha detto Javier Martinez: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida.”.

Javier Martinez e Helena Prestes, parla la modella: “Vorrei una bambina con lui…“

Intervistato da Chi Magazine, Javier Martinez ha raccontato come sta vivendo il rapporto con Helena Prestes, con la quale è uscito fidanzato dalla casa del Grande Fratello e con la quale potrebbe partecipare a Temptation Island: “ Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”, dice, mostrandosi pronto per formare una famiglia. Anche la Prestes dal canto suo pare avere gli stessi sogni e le stesse intenzioni. Anche lei intervistata da “Chi”, ha spiegato di voler avere una figlia femmina e che sin dall’inizio aveva sentito che Javier era l’uomo giusto per lei. Proprio per questo anche la modella sogna una casa tutta sua e una bambina: “Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina”.