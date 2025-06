Nuove tensioni nella storia tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Com’è noto, i due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello lo scorso settembre, per poi fidanzarsi ufficialmente verso febbraio. Dopo la fine del reality, i due hanno continuato la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, apparendo più innamorati che mai. La coppia, infatti, ha spesso condiviso sui social molti dei loro momenti romantici, dichiarando apertamente il desiderio di costruire presto una famiglia. Addirittura, avevano raccontato di essere già alla ricerca di una casa in cui andare a convivere.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati? Crisi confermata/ Due mosse pesanti non sfuggono ai fan

Tuttavia, tutto è precipitato quando l’ex di Helena, Carlo Motta, ha rivelato di essersi incontrato più volte con lei dopo la fine del GF, insinuando in un’intervista che tra loro ci sarebbero stati anche incontri intimi. Da quel momento sono immediatamente esplosi i rumors di un possibile tradimento, alimentati da alcuni gesti social piuttosto eloquenti. Ad esempio, il manager di Javier e la sua grande amica Gessica Notaro hanno smesso di seguire Helena sui social, nonostante fino a poco tempo fa fossero in ottimi rapporti con lei. Ora, a lanciare segnali ancora più chiari, è stato lo stesso Javier.

Helena Prestes ha tradito Javier Martinez? Ex gieffini pronti a smascherarla/ La verità sull'ex Carlo Motta

Javier Martinez lapidario contro Helena Prestes: la mossa social

Nelle ultime ore, Javier Martinez ha scelto il silenzio, evitando di commentare apertamente quanto emerso sul rapporto tra Helena Prestes e il suo ex fidanzato, Carlo Motta. Tuttavia, alcuni segnali social dell’argentino sembrano lasciar intendere che tra lui e Helena ci sia effettivamente una crisi, e che Javier non fosse a conoscenza del riavvicinamento tra la modella e l’ex compagno. In particolare, il pallavolista ha lasciato un like a un reel in cui si parlava del lasciare andare le persone che si amano, se queste desiderano essere felici con qualcun altro.

Shaila Gatta, la "rivincita" su Helena Prestes e Javier Martinez/ "Poteva sfruttare Lorenzo, invece.."

Poco dopo, ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti i video in cui appariva con Helena, mantenendo invece quelli con altri ex coinquilini della Casa, tra cui anche l’ex flirt Shaila Gatta. Insomma, sembra chiaro che la storia tra gli “Helevier” stia attraversando una fase delicata. Tuttavia, per il momento, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato comunicati di rottura. Dunque, non resta che attendere per capire se i due ex gieffini riusciranno a superare questo momento difficile o se, invece, si separeranno definitivamente.