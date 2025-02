Grandi passi avanti nel rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes. Una volta conclusasi la puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio, i due hanno parlato a lungo, per poi essere finiti a scambiarsi numerose effusioni nel letto. Javier Martinez, che in queste settimane è parso indeciso su chi corteggiare tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, si è chiarito le idee, anche se i fan hanno ancora diversi dubbi sul suo conto.

Javier Martinez ‘frena’ con Helan Prestes dopo il bacio: “Non siamo una coppia”/ “Mi lascio andare, però…”

Se dapprima sembrava che il pallavolista argentino avesse un grande interesse per Zeudi Di Palma, oggi le cose sembrano cambiate. Dopo la diretta ha parlato con Helena e le ha detto che se cerca continuamente il contatto con lei vuol dire che sente altro oltre all’amicizia, e dopo questo discorso si sono messi nel letto assieme. Javier le ha confessato che se prima era sicuro al 100% che fossero amici, oggi c’è qualcosa che non riesce più a nascondere. In più, ha detto testuali parole: “Non posso non mettere in conto quello che fai per me“.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli in crisi al Grande Fratello?/ "Non volevo iniziare subito una relazione"

Javier Martinez dopo il bacio con Helena Prestes: “Nessun distacco, è stato bello”

“Io sono molto diverso da te, non posso pretendere che tu sia come me e che ragioni allo stesso modo e viceversa” ha detto Javier Martinez a Helena Prestes alla fine della puntata. Poi, sotto le coperte in giardino si sono baciati. Helena Prestes, al settimo cielo, lo ha poi provocato dicendogli di volergli insegnare a fare “nasino nasino“, lasciando trasparire una grande complicità. Ma non è finita qui! Dopo le prime effusioni, i concorrenti sono andati a dormire e durante la notte la modella brasiliana si è alzata per andare a dormire insieme a lui. Chiaramente, le clip hanno fatto i giro del web in pochissimo tempo, e i fan sono convinti che si siano baciati.

Helena Prestes e Javier Martinez, scatta finalmente il bacio al Grande Fratello?/ Il video sotto le coperte

Arriva poi la conferma da Helena Prestes che ha parlato con Amanda Lecciso confessando che il giorno prima tra lei e il pallavolista c’è stato un bacio. L’amica ha subito reagito con entusiasmo, dicendo alla modella di essere molto felice. “Non ho sentito distacco, è stato interessante, è stato bello” ha detto Javier Martinez confidandosi con gli altri concorrenti. Poi, il pallavolista ha ammesso di voler andare avanti con molta calma. Che si sia deciso a lasciarsi un po’ andare in questo percorso al Grande Fratello? La storia è ancora da scrivere.