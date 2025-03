Javier Martinez e Helena Prestes pronti alla convivenza

Dopo aver affrontato insieme la scelta di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di mettersi insieme, Javier Martinez e Helena Prestes hanno deciso di provare a trasformare quella che sembrava una semplice amicizia in un sentimento più profondo. Gli ultimi mesi sono stati fondamentali per il rapporto tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana che hanno affrontato anche i problemi causati dal reciproco rapporto con Zeudi Di Palma. Durante l’ultima settimana, Javier ha messo in dubbio nuovamente la storia a causa della gelosia per Lorenzo Spolverato, convinto che Helena provasse ancora qualcosa di forte per il modello milanese. Superata anche tale crisi, gli ultimi giorni insieme nella casa sono serviti ad entrambi per capire i reciproci sentimenti e fare progetti per il futuro.

Helena, infatti, non nasconde il desiderio di diventare mamma così come Javier che, in diretta, ha spiegato di sentirsi pronto per tale passo non essendo più un ragazzino. La coppia, dunque, pur stando insieme da poco, pensa al futuro insieme e il primo passo potrebbe essere la convivenza.

Javier Martinez e il gesto per Helena Prestes

Nessuna storia a distanza per Javier Martinez e Helena Prestes che, vivendo in due città diverse, sono pronti ad annullare ogni distanza cominciando subito a convivere. A quanto pare, Javier avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano da Helena e, secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, starebbe già cercando casa.

“Fonte super attendibile” Javier, tramite l’aiuto di agenzia e persone vicine, sta cercando casa per andare a vivere con Helena! Tra l’altro avrebbe anche preso un anello per lei”, è il testo dell’indiscrezione riportata da Amedeo Venza.