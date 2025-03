Il Carnevale ha fatto capolino anche nella Casa del Grande Fratello. I concorrenti hanno festeggiato indossando costumi eccentrici e colorati, unendo l’allegria della festa al gioco delle identità. Tra i costumi più originali quello di Javier che ha impersonato il Genio della Lampada, Chiara ha sfoggiato l’outfit di Barbie, Federico ha indossato quello del Pirata, mentre Lorenzo, invece, ha scelto per il costume di Zorro. Un momento particolare ha catturato l’attenzione: il crescente amore tra Javier e Helena, che si è trasformata nella temibile Kill Bill.

Durante una chiacchierata tra i concorrenti, Javier Martinez ha fatto un complimento a Helena Prestes, definendola “la più figa” tra tutti i partecipanti alla festa. Con lui ha concordato Mattia Fumagalli. Naturalmente queste parole, catturate dagli spettatori durante la diretta h24 di Mediaset Extra, hanno fatto il giro dei social e l’hashtag #Helevier è schizzato subito in tendenza.

Quella tra Javier e Helena sembra essere una storia tutta in salita; non sono mancate le notti di passioni così come confidenze e una lettera d’amore. Addirittura la modella ha affermato di vedere il pallavolista come ipotetico padre dei suoi figli. Naturalmente vedremo cosa succederà una volta che si spegneranno i riflettori su questa edizione del Grande Fratello.

Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno notato un cambiamento di alcuni concorrenti nei confronti di Helena Prestes. Una calma apparente dopo l’acceso scontro accaduto di recente durante la gita fuori porta, forse per evitare di uscirne malamente in puntata.

Non è escluso che, preoccupati per come potrebbero essere percepiti agli occhi dal pubblico, stessero cercando di minimizzare i conflitti in vista della diretta. È stato confermato che la modella ha avuto una forte crisi dopo aver tentato di confortare Shaila Gatta per la fine della sua storia con Lorenzo.