La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele, ma c’è ancora qualcosa da sistemare: il rapporto tra lui e Zeudi Di Palma. Infatti, nonostante tutto quello che è successo, i due sono rimasti amici e ogni tanto scherzano insieme. La loro amicizia si era rafforzata proprio mentre la modella brasiliana si trovava fuori dal Grande Fratello e questo a Helena Prestes non va ancora giù. Dopo gli aerei di domenica, con i messaggi da parte dei fan per le ex amiche, Javier Martinez inizia a riflettere, capendo che i fan non hanno amato la sua “scelta” di non frequentare Zeudi.

Così, inizia un confronto con la fidanzata, che lo mette in guardia dicendogli di stare attento e di non fidarsi dell’ex Miss Italia. “Non ti piace il fatto che io scherzi con lei?” prosegue Javier Martinez, approfittando della situazione per aprire un discorso con lei. Helena Prestes si trova in difficoltà, perchè non vorrebbe mai impedire al fidanzato di giocare e avere un’amicizia nella casa, ma dopo tutto quello che è successo non riesce proprio a fidarsi di Zeudi Di Palma.

Javier Martinez rassicura Helena: “Sono disposto a non scherzare più con lei…”

Javier Martinez rassicura subito Helena Prestes, dicendole di essere ben consapevole di chi è la ragazza e di sapere cos’ha davanti. Oltretutto precisa che qualora avesse provato qualcosa per la ragazza, non avrebbe di certo osato scherzare con lei. La fidanzata, però, non si fida affatto e cerca di essere diretta: “Non mi fido e basta“, dice, cercando di trattenersi e di non rinfacciare niente al ragazzo che invece cerca di fare di tutto per tranquillizzarla. Addirittura, arriva a chiederle ufficialmente di essere la sua ragazza, ma lei risponde in modo molto vago, dicendo che per ora la loro è solo una frequentazione.

“Non ti fidi del mio intuito” le dice Javier Martinez, triste che lei si metta sempre in competizione con Zeudi Di Palma riguardo a lui. Oltretutto, la avvisa dicendole che non deve essere gelosa. Vedendo però che la ragazza non si convince, le dice che per il loro amore sarebbe disposto a non fare più battute con l’ex Miss, pur di non infastidirla. Chissà se Helena Prestes apprezzerà questo gesto da parte del fidanzato…