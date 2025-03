Grande Fratello, Javier Martinez ed Helena Prestes: “Sono innamorato, non è finita”

Nelle scorse ore in maniera del tutto improvvisa e inaspettata c’è stata la rottura tra Javier Martinez ed Helena Prestes per colpa di Lorenzo Spolverato. Al pallavolista argentino non sono per nulla piaciuto i riavvicinamento tra i due, non solo i sorrisi e le battutine ma soprattutto il fatto che la modella brasiliana ha detto a Lorenzo: “Che peccato che le nostre strade si siano divise.” Sentendo tali parole Javier è rimasto terribilmente deluso tanto da voler chiudere definitivamente con lei.

Dopo una giornata trascorsa a letto deluso e triste, Javier ha avuto un confronto con Helena in cui ha espresso il suo punto di vista. Ha ammesso di esserci rimasto male non solo per il suo riavvicinamento a Lorenzo Spolverato e per la sintonia che c’è tra di loro ma soprattutto per le sue dichiarazioni che non sa bene come interpretare. Tuttavia, c’è una cosa di cui è certo: ama ancora Helena. “Io non sto dicendo che è finita, ieri quando ti ho detto ti lascio non lo pensavo, per me non è finita, dentro la testa mia non è finita.” ha confessato.

Helena ha cercato di confortare Javier e quest’ultimo l’ha tranquillizzata dicendo che i suoi sentimenti nei suoi confronti non sono cambiati ne messi in discussione: “Io non mi sono stancato di te, io sono innamorato di te, lo so e sono fermamente convinto e sicuro di questa cosa ma questa situazione è una cosa sulla quale devo farci i conti da solo, per un’insicurezza mia, e più tu stai cercando di dirmi il contrario di quello che ho visto più sembra che tu in qualche maniera me lo stai confermando. Lasciami in pace in questo momento mentalmente.” “Ricordati solo che, io non voglio dir niente ma voglio star bene…io non voglio che tu stia così ma non voglio stare male anche io.” ha replicato con voce rotto la Prestes ed il pallavolista: “Pensa per te in questo momento io so che è solo questione di tempo e starò bene, non ti preoccupare.” Insomma, Javier Martinez ed Helena Prestes sono tornati insieme al Grande Fratello