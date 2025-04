Helena Prestes e Javier Martinez già separati dopo la fine del Grande Fratello? Solo due giorni fa è finalmente giunta alla conclusione la 18esima edizione del GF, terminata con la vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi. Quest’ultima è riuscita battere le super favorite Helena e Zeudi Di Palma, che sono arrivate rispettivamente al secondo e quinto posto. Nonostante la mancata vittoria, Helena si può dire comunque più che soddisfatta del suo percorso, avendo guadagnato un gruppo numeroso di fan che tifa per lei e la sua storia d’amore con Javier. I due, infatti, hanno conquistato numerosi spettatori, che li seguono con passione.

Grande Fratello, Javier Martinez ruba la scena ad Helena Prestes? Web: "Mirko 2.0"/ Amore vero o costruito?

Dopo aver festeggiato insieme la finale, però, i due si sono dovuti subito separare. A quanto pare, Javier è tornato subito nelle Marche per motivi di lavoro, così come Helena che ha dovuto dedicare queste prime giornate fuori dalle Casa ad impegni professionali vari. I due hanno subito espresso la mancanza reciproca sui rispettivi profili social, arrivando a darsi persino il “buongiorno” su Instagram. Proprio poche ore fa, Helena ha condiviso una foto di Javier a petto nudo a letto, facendogli una romantica dedica.

Zeudi Di Palma rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: "Gli haters? Cosa penso"/ "Felice per Jessica e..."

Helena Prestes e Javier Martinez lontani dopo la fine del Grande Fratello: i dettagli

“Buongiorno amore mio! Spero che la tua giornata inizi con un sorriso e che ogni momento ti porti felicità. Non vedo l’ora di rivederti e stringerti forte”, ha scritto Helena Prestes su Instagram questa mattina. Al che, Javier ha rapidamente repostato la storia, rispondendo con queste parole: “Buongiorno cavallina mia, manca poco”. Stando a quanto riportato dai fan, infatti, i due ex gieffini dovrebbero riunirsi a brevissimo, iniziando poi la loro nuova vita insieme. Tra l’altro, in questi giorni, i finalisti registreranno le loro interviste per Verissimo e pare che Javier parteciperà proprio insieme ad Helena.

Helena Prestes dopo il Grande Fratello: "Jessica Morlacchi vincitrice? Ecco cosa penso"/ "Sono competitiva…"

Quest’esposizione social degli “Helevier” sta dividendo il web. Da un lato, c’è chi tifa in maniera sfegatata per la coppia ed è felice di poter vivere insieme a loro alcuni momenti della loro quotidianità. Dall’altro, alcuni li stanno accusando di “fanservice“, ovvero di spettacolarizzare la loro relazione solo per avere maggiore supporto dei fan. Insomma, nonostante il Grande Fratello sia ormai finito, le polemiche continuano ed è probabile che andranno avanti ancora per diversi mesi.