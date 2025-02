Javier Martinez ‘rimprovera’ Helena Prestes: “Non devi sentirti delusa, però…”

Sembra ormai una costante parlare di tensione al Grande Fratello; fazioni a confronto e liaison in difficoltà, tutto alimenta un clima per nulla sereno nel reality. Ad alimentare i turbamenti nella Casa più spiata d’Italia ci pensano anche Javier Martinez ed Helena Prestes che nelle ultime ore sembrano ben lontani dalla serenità instaurata nei giorni precedenti. Pomo della discordia pare essere stato Lorenzo Spolverato che, secondo il modello argentino, sarebbe fin troppo spesso motivo di discussione per via delle troppe attenzioni della concorrente rispetto ai suoi atteggiamenti.

“A me loro non interessano, sono persone che non mi interessano; non devi sentirti delusa ma è quello che mi stai trasmettendo”, esordisce così Javier Martinez che rimprovera Helena Prestes – come racconta Coming Soon – per la troppa attenzione rispetto ai comportamenti di Lorenzo Spolverato. Una situazione che, secondo il concorrente, andrebbe a ripercuotersi sull’umore di coppia e non con valore positivo. “Sarà una mia insicurezza ma i dettagli mettono un campanello d’allarme; per questo ne voglio parlare con te, non ti sto accusando”.

A dispetto del rimprovero, Javier Martinez ha comunque sottolineato ad Helena Prestes l’importanza dell’amore che sta sbocciando fra loro: “Ogni giorno che passa mi prendi sempre di più, mi piaci sempre di più”. Proprio in virtù del sentimento crescente al Grande Fratello, il modello argentino ha dunque sottolineato l’importanza del confronto su un tema che non dovrebbe rientrare nelle questioni di coppia: “A me questi dettagli toccano; non voglio fare scenate di gelosia davanti a tutti quindi non alzare la voce…”. Per nulla d’accordo Helena Prestes rispetto a quanto asserito dal fidanzato: “Tutto questo per una battuta? Stai analizzando il mio comportamento… Questo mi fa innervosire perché se io ti do fiducia e tu non ti fidi la cosa è grave”.

Le aspettative di Javier Martinez non erano forse quelle del litigio e, suo malgrado, l’ultima notte al Grande Fratello non l’ha trascorsa tra le braccia di Helena Prestes; segno di come il confronto abbia turbato particolarmente la sensibilità della modella brasiliana. Il concorrente si è sfogato anche separatamente con Mariavittoria proprio su quanto detto alla fidanzata poche ore prima: “A me questi dettagli non sfuggono, se ti dico che questa cosa mi dà fastidio potresti tranquillamente non farla. Io non darei a Lorenzo tutta questa importanza…”.