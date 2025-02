È finalmente nato l’amore tra Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello? Ciò che è successo nella notte tra l’1 e il 2 febbraio nella Casa sta facendo parecchio discutere. Dopo aver ribadito per settimane, se non mesi, di considerare la brasiliana solo un’amica, Javier sembra aver completamente cambiato idea. I due si sono improvvisamente avvicinati, flirtando e asciandosi andare ad abbracci ed effusioni. Eppure, solo pochi giorni fa, il pallavolista sembrava interessato a Zeudi Di Palma, con cui era quasi scattato un bacio.

L’ex Miss Italia, da parte sua, aveva ammesso di provare attrazione per lui, ma di essere molto più infatuata di Helena. Quest’ultima, invece, non aveva preso bene il loro avvicinamento, manifestando una evidente gelosia nei confronti dell’argentino. Dopo l’acceso confronto avuto nella puntata di giovedì 30 gennaio, le ‘Zelena’ avevano fatto pace, con Javier che aveva deciso di farsi da parte. Ma, a quanto pare, questi chiarimenti avevano un solo scopo: mettere un freno al flirt tra Zeudi e il pallavolista. Da quel momento, infatti, la 23enne si è isolata, mentre Javier ed Helena hanno raggiunto una complicità mai vista prima all’interno della Casa.

Helena Prestes e Javier Martinez sempre più vicini al Grande Fratello: cos’è successo e la reazione di Zeudi Di Palma

Vedendo quest’affinità tra Helena Prestes e Javier Martinez, Zeudi Di Palma ha deciso di prenderli da parte, dichiarando di voler uscire definitivamente da questo triangolo e arrivando persino a spronarli a stare insieme. Quest’improvviso cambio di rotta dell’argentino ha attirato l’attenzione anche degli altri inquilini, con Amanda Lecciso che lo ha incalzato su Helena: “Prima eri perso di lei, l’abbiamo visto tutti. Perché ti sei frenato con lei? Lei sente che tra voi c’è qualcosa”. “Forse ho avuto paura. So che i miei atteggiamenti cozzano un po’ quando dico che tra me ed Helena c’è un’amicizia. Io tengo tanto conto a quello che mi dimostra, ma certe cose non le so proprio gestire”, ha risposto Javier.

Nella notte, poi, i due sono rimasti da soli in piscina e Helena si è persino commossa. Con la lacrime agli occhi, ha confessato di avere paura di non essere amata e di non riuscire a costruirsi una famiglia. “Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei divertente, sei profonda, sei bellissima, sei tutto. E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo”, le ha detto il concorrente del Grande Fratello, tenendola tra le braccia.