Al Grande Fratello continuano i festeggiamenti per gli anniversari. Questa volta non si è trattato di qualche concorrente, ma una persona fuori dalla Casa. Javier Martinez ha commosso il pubblico, celebrando il compleanno del padre in un modo del tutto inaspettato. A mezzanotte, tra gli applausi e il sostegno degli altri concorrenti, il gieffino si è rivolto alle telecamere con una torta in mano e ha spento le candeline al posto del padre, pronunciando con affetto le parole: “Buon compleanno, te quiero mucho”.

Stefania Orlando e Mariavittoria, accuse forti al Grande Fratello: "Gruppetto contro Helena"/ "Lei ci casca"

Javier Martinez, gli auguri di compleanno al padre e il rapporto speciale

Il signor Mariano Martinez, non è un volto sconosciuto al pubblico del reality infatti in una delle recenti puntate, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per sorprendere il figlio, un momento che ha generato riflessioni profonde e reazioni contrastanti.

Javier Martinez attacca Chiara Cainelli al Grande Fratello: "Speriamo ti lasci con Alfonso"/ Cos'è successo

La sua presenza ha rappresentato non solo un forte sostegno morale per Javier Martinez, ma anche un punto di svolta nel percorso del giovane all’interno del programma che da poco ha compiuto trent’anni al Grande Fratello. Tra lacrime e sorrisi, il gieffino ha ricevuto dal padre un regalo speciale: una canzone di Gustavo Lima, che ha successivamente chiesto a Helena Prestes di tradurre per comprenderne appieno il significato.