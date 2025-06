Helena Prestes in crisi con il fidanzato Javier Martinez? La modella respinge le insinuazioni

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, malgrado le voci di un tradimento che la coppia ha respinto con forza. E’ stata proprio l’ex concorrente gieffina a dissipare ogni rumor, in una intervista rilasciata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Helena ha infatti assicurato che la relazione con Javier procede senza intoppi e appare visibilmente seccata dalle tante voci sul presunto tradimento che avrebbe mandato in crisi la coppia. “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”, le parole di Helena a Verissimo.

Insomma, le voci provenienti dagli ambienti del gossip non avrebbero alcun fondamento. Ecco perché Helena difende a spada tratta la sua storia d’amore con il fidanzato: “Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato”.

Helena Prestes e Javier Martinez, il sogno di costruire una famiglia e avere figli

La modella trentaquattrenne è davvero stufa delle tante voci circolate sul suo conto e respinge con forza ogni accusa. Con il pallavolista argentino non ci sarebbero problemi di alcun tipo, anzi la showgirl ha rilanciato con convinzione grandi progetti di coppia per il futuro. Anche nella casa del Grande Fratello, Javier ed Helena avevano parlato di costruire una famiglia ed avere dei figli.

Il pallavolista, dal canto suo, sarebbe felice di diventare papà e non nega di avvertire già adesso questo desiderio. Sui rumor di crisi non risponde, d’altronde ci ha già pensato la sua fidanzata a mettere i puntini sulle ì. “Noi due intanto continueremo a vivere”, la promessa della Prestes.