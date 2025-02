Piccoli dubbi mattutini per Javier Martinez il giorno dopo una notte di dolcezza con Helena Prestes. Al Grande Fratello 2024 le emozioni sono ancora più esposte a ‘scossoni’ improvvisi e a dispetto dei feedback positivi dopo la vicinanza recente il concorrente – confidandosi con Alfonso D’Apice – ha spiegato di non essere ancora focalizzato sull’idea di una relazione. Come riportato dalla pagina ufficiale del reality, l’argentino ha ammesso di essersi lasciato andare al momento ma di avere ancora qualche confusione da sistemare: “Mi sono lasciato andare senza alcun tipo di stop ma questo non significa che siamo una coppia”.

Le parole di Javier Martinez dopo il bacio con Helena Prestes al Grande Fratello 2024 gettano ulteriore benzina sul fuoco; resta infatti sullo sfondo anche il rapporto con Zeudi Di Palma ancora non del tutto chiarito. A tal proposito avrebbe preso la parola proprio Alfonso D’Apice per spiegare all’amico: “In una coppia non deve esserci una terza persona”.

Alfonso D’Apice ‘avverte’ Javier Martinez sul rapporto con Helena Prestes: “Parla con lei senza giri di parole…”

In ogni caso, al momento l’urgenza sembra quella di un confronto tra Javier Martinez ed Helena Prestes dopo che il rapporto al Grande Fratello 2024 sembra evolvere in maniera eloquente. “Ne devi parlare con lei senza giri di parole”, consiglia Alfonso D’Apice, ma l’argentino – almeno fino a questa mattina – non si è detto dell’umore giusto per affrontare l’argomento con la modella brasiliana. “Non voglio rovinarmi la giornata”.

Insomma, un ‘faccia a faccia’ è necessario tra Javier Martinez ed Helena Prestes: dopo quanto accaduto questa notte sembrava che la liaison potesse finalmente decollare e invece nuovi turbamenti rendono poco chiaro il pensiero dell’argentino. Magari, proprio nelle prossime ore, potrebbero emergere risvolti in merito.

