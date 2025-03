La gita dei gieffini di qualche giorno fa scatena un’accesa discussione in diretta al Grande Fratello. Si parla della lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta, con particolare attenzione al disinteresse mostrato da Javier Martinez. Il gieffino, infatti, si è totalmente dissociato da quanto accaduto, non appoggiando la compagna, né tantomeno standole vicino quando lei ne aveva necessità. Un comportamento che è stato criticato anche da altri concorrenti del Grande Fratello, e di cui viene chiesto il conto in diretta da Alfonso Signorini.

Ilaria Galassi: "Ecco chi dovrebbe vincere il Grande Fratello"/ "L'Isola dei Famosi? Perché parteciperei"

“È già la quarta-quinta volta che vediamo una cosa del genere sempre parlando di Shaila e Lorenzo, alla quinta volta che le dico che non gliene deve pregare niente di questo, penso che delle volte ‘a mali estremi, estremi rimedi’. – ha spiegato Javier, motivando il suo comportamento – Era il momento di farle capire che io dietro a queste cose non ci sto, per l’ennesima volta. Quindi non era un voltarle le spalle, è che secondo me certe volte ci vogliono certe maniere per far capire delle cose.”

Shaila Gatta ‘accusa’ Helena Prestes: “Godi per la rottura tra me e Lorenzo!”/ Lei: “Lui rosica per me!”

Javier attacca Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: “Non chiamerei mai ‘merd*’ la mia compagna!”

Ma non è tutto, perché Javier ha anche criticato la coppia composta da Shaila e Lorenzo, ritenendo che Helena non debba parlare più di loro, visto che non meritano tutta questa attenzione. “Io, rispetto a Shaila e Lorenzo, mi sento ‘superiore’ perché io, per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai la mia fidanzata ‘merd*’ e penso che la mia compagna farebbe lo stesso.” ha sottolineato il pallavolista argentino, beccandosi le critiche della coppia chiamata in causa.