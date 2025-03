Javier Martinez e la gelosia per Helena Prestes: lite e chiarimento al Grande Fratello

Al Grande Fratello si ritorna a parlare della gelosia che, a più riprese, ha rischiato di minare la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes. Al centro delle recenti tensioni di coppia c’è l'”ombra” di Lorenzo Spolverato: il pallavolista argentino vorrebbe infatti che la modella brasiliana ammettesse di essere stata in passato innamorata del modello, lei però ha sempre negato. Javier in cuor suo ne è convinto e vorrebbe dalla coinquilina maggior sincerità: solo così possono andare avanti con la loro relazione nella più totale reciproca fiducia.

“Il fatto che io provi questa gelosia, che per me è anche abbastanza nuova, è figlio del fatto che ogni giorno che passa provo qualcosa di sempre più forte nei confronti di Helena“, ammette Javier, parlando proprio del fattore “gelosia” e ammettendo allo stesso tempo di essere sempre più innamorato di lei. “Fatto sta che ognuno di noi ha un passato e io non voglio rovinare il presente, bisogna farsi un esame di coscienza“.

Javier Martinez: “Mi arrabbio quando Helena non ammette che…“

Alfonso Signorini invita Javier Martinez a mettere da parte questa gelosia che potrebbe incrinare la storia d’amore con Helena Prestes al Grande Fratello, ma il pallavolista spiega: “Io mi arrabbio quando Helena mi dice: ‘Io non ho provato niente per Lorenzo, siamo stati solo complici’, non lo ammette. Io sono sempre stato molto chiaro: mi arrabbio qui, quando lei non vuole ammetterlo“. A quel punto la modella, nel tentativo di chiudere il discorso, ammette sinceramente: “Ero molto infatuata di Lorenzo, lo ammetto“.

Alla fine, come mostrato anche nella clip riassuntiva degli ultimi giorni, è arrivato il chiarimento nella coppia che si è anche scambiata intime rivelazioni. Helena ha parlato di futuro assieme a Javier fuori dalla Casa e della possibilità di costruire una famiglia, lui ammette: “È strano, però uno deve affrontare questa cosa in maniera positiva: è il primo passo per crescere sotto tutti i punti di vista. E poi comunque ho 30 anni, non ne ho 18, quindi bisogna rendersi anche conto di questa cosa“.