Dall’idillio alle tensioni è un attimo al Grande Fratello; non tira una buona aria tra Javier Martinez ed Helena Prestes, almeno stando a quanto accaduto nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato di un’accesa discussione tra i due per via di Lorenzo Spolverato con una sorta di rimprovero dell’argentino ai danni della modella brasiliana. L’antifona è quella di un fastidio per la troppa attenzione ma un dubbio alimenta la curiosità degli appassionati e un sfogo successivo del concorrente con Mariavittoria Minghetti sembra avvalorare la tesi: Javier Martinez è geloso di Lorenzo Spolverato?

Javier Martinez ed Helena Prestes in crisi al Grande Fratello?/ Lite per Lorenzo Spolverato: “Non è gelosia…”

“Mentre parliamo se passa Lorenzo lei lo guarda; ad un certo punto si è distratta e l’ha seguito fino alla sauna e allora lì me ne sono andato”, queste le parole di Javier Martinez durante un sfogo con Mariavittoria Minghetti dopo la discussione avuta poco prima con Helena Prestes proprio sul tema. In realtà l’argentino non aveva posto su questo il focus della questione; con la fidanzata aveva più che altro puntato sul non dare troppe attenzioni a Lorenzo Spolverato al fine di limitare le discussioni. L’impressione però, stando a queste parole successive, che sia la gelosia il tema di fondo.

Javier Martinez sempre più innamorato di Helena Prestes al Grande Fratello/ "So quanto mi dimostri, mi piaci"

Javier Martinez ‘accusa’ Helena Prestes: “Non mi va di fare scenate di gelosia, però…”

Eppure, proprio Javier Martinez aveva escluso il discorso gelosia parlando con Helena Prestes: “Non mi va di fare la scenata di gelosia davanti a tutti”. Quanto raccontato a Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello verte invece su una posizione ben chiara rispetto ai dubbi su Helena Prestes. “Se lei sa che questa cosa mi infastidisce, perchè continua a farla? Lei mi dice che magari è perchè prova più antipatia nei confronti di Lorenzo però io non gli darei tutta questa importanza”. Il concorrente ha poi chiosato: “A me questi dettagli non sfuggono, non mi va di fargliela passare”.

Grande Fratello, Mariana Prestes minacciata dai fan di Helena-Zeudi?/ “Non voglio essere coinvolta perché…”

Chissà se nella puntata di questa sera del Grande Fratello Javier Martinez verrà incalzato proprio a proposito della presunta gelosia nei confronti di Lorenzo Spolverato per via del comportamento di Helena Prestes. Di sicuro i toni non sarebbero pacati dati i precedenti dei protagonisti in questione.