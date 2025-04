Javier Martinez sempre più innamorato di Helena Prestes dopo il Grande Fratello. Terminato il reality di Canale 5, gli “Helevier” hanno trascorso due settimane inseparabili, condividendo ogni momento insieme. Tuttavia, pochi giorni fa, i due hanno dovuto distaccarsi per motivi di lavoro, affrontando per la prima volta alcune giornate lontani l’uno dall’altra. La distanza ha subito acceso la nostalgia, tanto che entrambi hanno iniziato a farsi dolci dediche sui social, raccontando quanto si manchino a vicenda. Lunedì, 15 aprile, Javier ha poi colto l’occasione per fare una diretta con i suoi fan, dove si è lasciato andare a dichiarazioni molto importanti su Helena.

Durante la live su Instagram, l’argentino ha risposto a diverse domande dei suoi sostenitori, svelando come procede la storia d’amore con la Prestes. “Lei è la mia donna di vita”, ha svelato Javier parlando della brasiliana, scatenando l’entusiasmo dei loro numerosi fan. Sebbene la loro relazione sia iniziata da poco, Javier sembra già convinto di aver trovato la donna giusta per lui. Il pallavolista ha poi parlato anche dei loro progetti futuri, lasciando intendere che non esclude l’idea di costruire una famiglia insieme a lei.

“Io il mio grande fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio grande fratello è stato vincere questo amore con lei” Sottovier ❤️#helevier pic.twitter.com/l7WyCyT7ND — kevin (@si_sonokevin) April 14, 2025

Javier Martinez si sbilancia su Helena Prestes: le confessioni

“Quando sto con lei a prescindere dal posto in cui sto, sto tranquillo. Io il mio Grande Fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio GF è stato vincere questo amore con lei. Per me non esiste altro che lei e vivere lei era la cosa più importante. Passare del tempo con lei, conoscerla sotto tutti i punti di vista per me era la cosa più importante”, queste sono alcune delle parole con cui Javier Martinez ha descritto il suo rapporto con Helena Prestes durante la sua diretta Instagram. Parlando della possibilità di avere figli, l’argentino ha poi detto: “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”.

Il pallavolista ha infine colto l’occasione per rispondere anche agli haters e a tutti coloro che non credevano che la sua storia con Helena sarebbe durata una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. “Ragazzi, mi dispiace per chi non voleva, ma stiamo davvero bene”, ha dichiarato Javier, lanciando una frecciatina velata a chi continua a dubitare della loro relazione. In particolare, le critiche più feroci agli “Helevier” arrivano ancora dalle fan di Zeudi, che non credono alla sincerità del loro amore. Eppure, almeno per ora, i due sembrano più felici che mai, e chissà cosa riserverà il futuro per questa coppia così discussa quanto amata.