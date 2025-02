Javier Martinez e Helena Prestes raggianti: è amore al Grande Fratello?

Sembra essere esploso l’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, ma non tutti sembrano credere alla genuinità di questo sentimento. La neo-coppia, che ha trascorso una notte di passione in Tugurio dopo una romantica cena, ha così commentato il loro rapporto nella puntata di stasera, con il pallavolista che spende parole al miele per lei: “Helena è speciale, quando sorride illumina il mondo e lo conferma ogni giorno“. Anche la modella brasiliana si dice estremamente raggiante: “Sono felice, la cena ci ha fatti conoscere meglio“.

La coppia, dopo il ritorno in Casa in seguito all’esperienza in Tugurio, ha però preferito prendersi i propri spazi per non risultare “appiccicosi”, addirittura non dormendo assieme a letto la prima notte. “Non volevo cambiare il nostro equilibrio qui dentro“, ha spiegato il pallavolista. “Il fatto di stare subito uno addosso all’altro ci porta a non viverci la Casa e volevo darle la possibilità di stare con Amanda che era in nomination. Stare bene insieme è anche dare libertà all’altro“. Dello stesso avviso Helena: “È stata solo una cosa di rispetto degli spazi“.

Tuttavia nella Casa Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non credono all’amore di Helena e Javier, come mostra una clip mostrata stasera al Grande Fratello. “La passione è passione, se scopro questo sentimento mi viene da godermela, anche esagerando“, ha ammesso l’ex Velina parlando del suo approccio all’amore e alla passione, a differenza di Helena. Il pallavolista invece punge la coppia: “Sarò permaloso e rancoroso, ma di certo non sono invidioso. Mi spiace solo che abbiano un po’ rosicato“.

Lorenzo la prende sul ridere, confermando che sia lui che Shaila hanno “rosicato” per non aver vinto l’intimo appuntamento in Tugurio. Eppure i giudizi degli “Shailenzo” non sono andati giù alla Prestes, che commenta: “Mi ha solo dato fastidio l’opinione di Shaila: siamo qua da mesi, è chiaro che lei è diversa da me. Questo però non vuol dire che non c’è passione con Javier“. Il giudizio della coppia su Javier e Helena è però lo stesso e lo conferma Lorenzo: “Tutta questa passione non la vedo, ma magari con il tempo crescerà!“.