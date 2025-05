Javier Martinez ed Helena Prestes sempre più innamorati. La coppia, nata pochi mesi fa al Grande Fratello, è appena rientrata da una vacanza indimenticabile in Egitto. Tra le esperienze più adrenaliniche, Helena si è anche lanciata con il paracadute, vivendo un momento davvero unico. Lì, i due sono stati raggiunti dal magazine Chi, che ha pubblicato un’intervista esclusiva e numerosi scatti inediti della loro fuga romantica. Affiatati e complici, Helena e Javier stanno vivendo la loro storia con passione, lontano dalle dinamiche della Casa, e con la voglia di godersi al massimo ogni attimo insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez si avvicina il matrimonio?/ "Proposta? Ogni tanto mi passa per la testa..."

Il loro è stato un vero viaggio “on the road”, durante il quale Javier ha scoperto non solo una straordinaria compagna di vita, ma anche una partner perfetta per esplorare il mondo. “Si conosce davvero una persona viaggiando e ora ho voglia di ripartire con lei, sia perché insieme divinamente, sia perché mi sta insegnando tanto. Ora vorrei andare in Giappone e poi Maldive“, ha detto il pallavolista.

Helena Prestes, party a Cannes con Rihanna: le foto scatenano il web/ L'incontro tra l'ex GF e la popstar

Javier Martinez pronto a sposare Helena Prestes? Cos’ha detto

Insomma, la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele, trovando una complicità ancora maggiore rispetto a quella già avuta all’interno del Grande Fratello. “Zero tensioni, lui risolve subito, ha un carattere meraviglioso, attento e disponibile“, ha raccontato Helena, più innamorata che mai. A proposito del prossimo viaggio in Giappone, poi, l’ex gieffino ha commentato nel corso dell’intervista a Chi: “Il mio migliore amico ha fatto la luna di miele in Giappone“. Al che, Helena non si è lasciata sfuggire certamente l’occasione e ha subito detto: “Deve arrivare la proposta“.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, arriva la pace? Luca Calvani spiazza/ "La tormenta tra loro passerà e..."

Ebbene, Javier ha sorpreso tutti confessando di avere già in mente una proposta di matrimonio per la brasiliana. “Ogni tanto, mi passa per la testa“, ha dichiarato il pallavolista. Questa non è la prima volta che la coppia parla apertamente del desiderio di sposarsi. In questi mesi, infatti, Javier ed Helena hanno anche confidato di voler costruire una famiglia quanto prima, senza rimandare troppo. Nonostante stiano insieme da poco, i due sembrano avere le idee molto chiare e sono pronti a fare sul serio fin da subito.