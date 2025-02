Ci sono stati nuovi colpi di scena al Grande Fratello negli ultimi giorni, Javier Martinez che sembrava sempre più vicino a Zeudi Di Palma ha stravolto il triangolo amoroso con un’inaspettata vicinanza ad Helena Prestes. Per mesi non ha fatto altro che ripetere che la loro era solo un’amicizia ma la situazione adesso sembra essere cambiata, sono in molti a pensare che scatterà l’amore tra loro.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello ha deciso di farsi da parte, pensa che Helena Prestes e Javier Martinez sarebbero una bella coppia e lei non c’entra nulla. Il gieffino durante una chiacchierata con Federico e Iago ha analizzato la sua situazione ‘sentimentale’ e ha detto che potrebbe fare ciò che vuole dopo che Zeudi gli ha detto che la cosa migliore in questo momento è stare distanti. È stata lei a dire che non vorrebbe che lui fosse un ripiego. A parer suo davanti a queste cose lui potrebbe dire che allora farà come gli pare però non è una cosa che vuole fare perché vuole mettermi in discussione.

Javier Martinez ed Helena Prestes sempre più vicini al Grande Fratello:

Analizzando il suo rapporto con la modella brasiliana il gieffino si è detto consapevole del fatto che le sue parole spesso non sono seguite dai fatti, perché continua a parlare di amicizia ma il rapporto visto da fuori fa pensare che sono tutto tranne che amici. Lui vorrebbe approfondire il problema perché è vero che con Helena c’è un’amicizia però non può fare a meno di chiedersi perché si lascia andare così tanto nei suoi confronti? E poi ha aggiunto che ritiene di essere in una ‘posizione indifendibile’ perché prova qualcosa anche per Zeudi Di Palma.

Javier Martinez ha poi fatto sapere che parlando con Amanda ha capito che il rapporto che ha con Helena Prestes potrebbe derivare dalla mancanza che per molto tempo ha sentito di sua madre. Lui è sempre stato abituato a ‘proteggere’ la sua fidanzata o la ragazza che frequentava, un atteggiamento che la Prestes ha nei suoi confronti. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, lei si preoccupa sempre del gieffino e lo dimostra anche con piccoli gesti e questa è una cosa che lui tiene molto in considerazione e lo attira tanto verso di lei.

Il pallavolista argentino ha poi svelato: “Per quanto sia lei che mi viene a cercare mi rendo conto che non ho la forza di chiederle di allontanarsi perché forse io voglio…”. Ha poi continuato dicendo che non è coerente con quello che dice e quello che fa, Helena si sta avvicinando sempre di più e a detta sua lo tocca in punti che gli piacciono. Federico pensa che Javier Martinez sia sempre stato interessato ad Helena però cercava leggerezza al Grande Fratello ed è per questo che si è nascosto dietro l’amicizia. A parer suo ha paura di farla stare male e di sbagliare, cose che con le altre non prova.