La diretta di giovedì 13 marzo del Grande Fratello ha visto protagonisti ancora una volta Javier Martinez e Zeudi Di Palma nel “triangolo” con Helena Prestes. Le dinamiche fra i tre sembravano aver preso una piega migliore, ma continuano i dissapori specialmente tra le due ragazze. La modella brasiliana è convinta di non potersi più fidare dell’ex amica, la quale dal canto suo ha cambiato completamente idea su di lei nel corso del tempo rendendosi conto di non essere compatibile con il suo carattere. Non solo, nella liaison tra l’argentino e la brasiliana, l’ex Miss Italia spiega di non voler più c’entrare niente.

I fan del Grande Fratello, però, si sono resi conto che per Javier Martinez l’interesse nei confronti di Zeudi Di Palma non si è ancora assopito. Sebbene la sua fidanzata gli abbia chiesto di starle esplicitamente lontano, lui continua a cercarla, ma soprattutto, continua a desiderare il confronto. Ad esempio, dopo la puntata di giovedì 13 marzo al Grande Fratello i due si sono ritrovati in cucina, e mentre preparavano da mangiare, Javier Martinez ha provato – ancora una volta – a mettere in chiaro la posizione con Zeudi. “Ti chiedo solo di lasciarmi fuori da questa storia“, ha detto lei mentre sistemava i piatti. Lui, dal canto suo, le ha risposto dandole ragione.

Javier Martinez si confronta con Zeudi Di Palma: “Non ti sei mai messa in mezzo a noi“

“Non ti sei mai messa in mezzo a noi“, ha spiegato Javier Martinez a Zeudi Di Palma. “”Non l’ho mai fatto” ed è sempre lui che prima va da Z e poi torna da Helena con le battutine; cos’hai ? Sei nervosa? Hai qualcosa che non va? Poi uno non deve pensare che lui lo faccia apposta..” si legge su X. Un utente, fa notare come il pallavolista affermi di fronte a Helena Prestes di non cercare la presenza di Zeudi Di Palma nella sua vita, e di essere certo di vederla solo come un’amica. La modella brasiliana, però, ha dei grossi dubbi e proprio come il pubblico, teme che tra i due ci sia ancora qualcosa in sospeso. Sarà davvero così?