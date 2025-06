Nelle ultime settimane non si parla altro che di loro, Javier Martinez e Helena Prestes, coppia del Grande Fratello nella quale il pubblico ha rivolto tutte le speranze possibili di vedere finalmente un amore che dura a lungo. Infatti, loro sono stati i veri protagonisti della scorsa edizione, quelli che poi non si sono mai sottratti a interviste e che hanno sempre tenuto aggiornati i fan sulla loro storia sentimentale. Ad un certo punto, però, si è scatenato il panico, dato che diversi segnali hanno fatto intendere una crisi e una rottura imminente.

Antonino Spinalbese e l'ex velina Elena Barolo sono fidanzati?/ "La storia continua in gran segreto"

Ad esempio, Gessica Notaro, amica intima di Javier Martinez aveva tolto il segui a Helena, e non solo, alcuni fan avevano beccato il pallavolista mettere un like ad un post su Instagram che parlava di relazioni finite. Addirittura si era parlato di un tradimento della Prestes con il suo ex fidanzato Carlo Motta, il quale si era fatto risentire svelando che in tutti i questi mesi aveva rivisto più volte la modella (Ne abbiamo parlato qui). Ma come stanno davvero le cose? Lo ha svelato direttamente Javier Martinez nelle scorse ore pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Storia che ha preoccupato ancor più i fan, i quali hanno pensato fosse dedicata proprio a Helena.

Jessica Morlacchi gela gli ex inquilini del GF: "Chi sparisce non mi interessa"/ Ecco con chi è rimasta amica

Javier Martinez risponde ai fan su Helena Prestes: “Sono sul treno perchè…“

“Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti“. Così Javier Martinez ha salutato i fan su Instagram, con una scritta sopra ad un selfie mentre si trovava in viaggio. Il messaggio ha messo in allerta i sostenitori della coppia che subito sono intervenuti chiedendogli delucidazioni sulla loro relazione. Si sono lasciati? Ecco cos’ha risposto il bel pallavolista a un’intervista di Fanpage: “Tra noi va tutto bene. Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei“.

Isola, Chiara Balistreri attacca Cristina Plevani: "Si arrabbia a favor di telecamera"/ "Non mi da niente"

Crisi rientrata dunque, sempre che il pallavolista e la modella abbiano davvero avuto un momento di difficoltà. Infatti, nessuno dei due ha mai confermato nulla sulle voci che giravano sul loro conto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene anche se ad oggi molti dei fan della coppia non sono ancora convinti che sia tutto rose e fiori.