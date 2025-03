Javier Martinez e Helena Prestes: rottura per Lorenzo Spolverato

Arriva la rottura tra Javier Martinez e Helena Prestes dopo più di un mese dall’inizio della relazione. A scatenare tutto è stata una clip che è stata mandata in onda durante l’ultima puntata del Grande Fratello in cui è emersa la complicità tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato. Oltre ai sorrisi e alle battute tra i due, a far innervosire Javier è stata una frase detta da Helena durante un momento in giardino con Lorenzo. “Che peccato”, sono state le parole dette da Helena che è stata poi bloccata da Lorenzo che le ha impedito di continuare.

A puntata finita, Javier ha chiesto spiegazioni a Helena arrivando alla conclusione di mettere un punto al loro rapporto. Dopo una notte agitata, Javier ha trascorso la maggior parte del tempo a letto dove, raggiunto da Mariavittoria Minghetti, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione.

Javier Martinez e la delusione per Helena Prestes

Dopo aver ascoltato la versione di Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti ha provato a far riavvicinare i due andando a parlare con Javier Martinez. Dopo averlo raggiunto a letto, Mariavittoria ha provato a spronare il pallavolista argentino a cercare un dialogo con Helena ma Javier ha tirato fuori tutta la propria delusione. Dopo aver ribadito di essere innamorato di Helena, Javier ha ammesso di essere stato fortemente deluso non solo dalle immagini della clip, ma anche da quello che le ha detto durante il confronto post puntata.

“Lei mi ha detto che peccato che le nostre strade si sono separate riferendosi a Lorenzo. Come devo sentirmi dopo queste parole?”, le parole di Martinez. Mariavittoria, pur comprendendo lo stato d’animo di Javier, ha ribadito quanto sia forte il sentimento di Helena nei suoi confronti.