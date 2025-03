Siamo sempre più vicini al verdetto finale, dopo 6 mesi di emozioni disparate il prossimo lunedì – 31 marzo 2025 andrà in scena la finale del Grande Fratello e tra i finalisti manca uno dei volti che ha vissuto praticamente tutto il percorso fin dagli albori: Javier Martinez. L’argentino si è dovuta arrendere al verdetto del pubblico proprio in semifinale dove con Luca Giglioli e Shaila Gatta ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Per qualche giorno l’ex concorrente sarà dunque solo, senza la fidanzata Helena Prestes, e a quanto pare c’è qualcuno che sogna – ironicamente parlando – di poterne approfittare. Ma di chi si tratta? Di un altro ex concorrente, seppur per un periodo piuttosto breve: Mattia Fumagalli. Quest’ultimo, scherzando in un’intervista con Alfonso Signorini, ha infatti confermato il suo ‘debole’ per Javier Martinez.

“Intanto in questi giorni che Javier è da solo e non ha Helena tra i piedi non puoi organizzare qualcosa?”, incalza così Alfonso Signorini, scherzando sull’ascendente di Javier Martinez su Mattia Fumagalli. L’ex concorrente è stato al gioco del conduttore del Grande Fratello ed ha prontamente spiegato di aver già messo in atto dei piccoli passi per portare avanti la sua corte: “Alfonso, tu sei una streghetta! Gli ho già scritto, le sto provando tutte: cuoricini, emoticon… Vediamo se risponde, non l’ha ancora fatto”.

Per ora i tentativi di Mattia Fumagalli di ‘approfittare’ dell’assenza di Helena Prestes sembrano non essere andati a buon fine. L’ex concorrente ha simpaticamente spiegato di aver contattato Javier Martinez ma di non aver ancora ottenuto una risposta. Alfonso Signorini però non si dà per vinto, anzi; il conduttore è pronto ad offrire la sua personale consulenza per aiutare ‘La Fumagalla’ del Grande Fratello a fare colpo sull’argentino. “Amore, dobbiamo studiarci una strategia: dobbiamo sentirci noi, devo darti qualche dritta giusta Fumagalla!”.