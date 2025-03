In pochi scommettevano sulla storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes per un semplice motivo: perché lui sembrava quello meno interessato a tessere un rapporto duraturo e proiettato verso il futuro. E invece anche i più ferrei detrattori si sono ricreduti, anche alla luce del suo comportamento fuori dalla casa del Grande Fratello, dato che è stato eliminato all’ultimo insieme a Giglio e a Shaila Gatta.

In un commento rilasciato su Instagram a uno dei tanti video fanmade che appunto i fan creano per celebrare la storia d’amore nata in un contesto televisivo si è espresso così: “Non mi scollo dal 55, ti guardo giorno e notte. Manchi da impazzire”. Se solo la modella brasiliana avesse la possibilità di vedere il suo commento senza dubbio avrebbe un sorriso a trentadue denti e i proverbiali occhi a cuoricino.

Javier Martinez e il futuro con Helena Prestes: matrimonio e figli?

Cosa succederà quando il Grande Fratello finirà e finalmente gli inquilini saranno liberi di vivere la loro vita senza più le telecamere addosso? Senza dubbio si sentiranno straniati e poi ci rimarranno male nello scoprire che ad attenderli non c’è alcun bagno di folla, come ci ha tenuto a ricordare Alfonso Signorini, parafrasando un po’. Una cosa è quasi certa: a riabbracciare Helena Prestes ci sarà in prima linea il suo fidanzato Javier Martinez, che sui social la sostiene e non perde mai occasione per ricordare quanto manca nella sua vita, e che forse ha fatto pace con Alfonso.

Il futuro di Javier e Helena non è scritto, ma è tutto da costruire, e a farlo devono essere proprio loro: ne hanno parlato, quando erano nella casa. Sicuramente vorranno viaggiare e poi avranno modo di scoprire i posti del cuore l’uno dell’altra. E poi chissà, non bisogna mettere dei freni al destino: vorrebbero costruire una famiglia insieme e il pallavolista nella sua ultima puntata, arrivando a 30 anni d’età, si è detto pronto a figliare.