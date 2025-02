Javier Martinez non sembra essere convinto del suo “nuovo rapporto” con Helena Prestes. Dopo il bacio, infatti, è apparso più dubbioso che mai deludendo i fan che hanno iniziato a criticarlo. In seguito alla puntata di lunedì sera, i due si sono avvicinati molto tanto da essersi scambiati effusioni sotto le coperte e aver poi confessato un bacio agli altri concorrenti della casa. Se Helena è apparsa felicissima di aver portato a casa il suo “trofeo”, per il pallavolista argentino non è stata la stessa cosa.

Infatti, dopo aver raccontato a tutti di quanto successo con la ragazza, ha iniziato ad avere palesi dubbi sulla situazione. In particolar modo, il pubblico si è reso conto che qualcosa non andava nel momento in cui, durante una lezione di yoga, Helena Prestes lo abbia guardato. In quel momento il suo viso è diventato pieno di ansia comunicando uno stato di preoccupazione atroce. Javier Martinez sarà ancora confuso riguardo ai suoi sentimenti? Intanto, il suo amico Iago ha cercato di farlo ragionare consigliandosi di viversi le cose senza troppi pensieri.

Ormai è chiaro che Javier Martinez non riesca in nessun modo ad essere rilassato nei rapporti. Si è visto sin dall’inizio con Shaila Gatta, e questa dinamica è continuata fino ad oggi dopo mesi nella casa. Prima l’indecisione con Zeudi Di Palma, poi il dietro front e l’infatuazione per Helena Prestes pochi giorni dopo aver chiuso definitivamente ogni porta alla brasiliana. Ma dove pende la bilancia? I fan non gli lasciano scampo e sui social iniziano a girare commenti parecchio “tosti”. In particolare c’è chi lo definisce come “da flebo“, che in gergo vuol dire qualcuno con poca verve.

In particolare, su X, il pubblico lo dipinge come una persona costantemente indecisa e si fanno strada le ipotesi di una strategia da parte del pallavolista per rimanere al centro dell’attenzione. “Javier è lento, lento nei movimenti, lento di testa, mamma che flebo!“, scrive qualcuno. Altri hanno notato come dopo aver baciato una ragazza bellissima pare sia tornato da un funerale vista la faccia tristissima e gli occhi preoccupati. Sarà solo paura di innamorarsi? Prima o poi scopriremo cosa si nasconde davvero dietro le ansie di Javier Martinez!