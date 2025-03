Al Grande Fratello le dinamiche sono tutte perché altrimenti gli ascolti calano fino a sprofondare. E tutto si può dire del reality tranne che sia un successo televisivo: ormai sono lontani i tempi d’oro e chissà quando arriverà il momento in cui lo si rivoluzionerà rendendolo di nuovo appetibile per il pubblico. Intanto c’è un’indiscrezione choc che circola da pochi minuti su Javier Martinez e Helena Prestes che se risultasse vera potrebbe far esplodere la casa.

Deianira Marzano sul suo profilo Instagram fa sapere qualcosa di davvero sconvolgente: “Si vocifera che potrebbe nascere una dinamica Javier contro Helena, con lui alleato di Lorenzo”. Davvero il pallavolista potrebbe mettersi contro la sua fidanzata? Tutto può succedere in televisione.

Cosa succederebbe se Javier Martinez e Helena Prestes, proprio ora che si sta avvicinando la finale, dovessero lasciarsi? La frattura potrebbe essere insanabile e il clima in casa sarebbe irrespirabile perché si sa che la modella non è solita mandarle a dire quando il suo livello di pazienza raggiunge il limite e la proverbiale goccia trabocca dal vaso. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano il GF starebbe pensando a una nuova dinamica che li vedrebbe appunto contro. E, cosa ancora più sconvolgente, il pallavolista troverebbe come suo alleato proprio Lorenzo Spolverato, che si sa: non ha mai potuto sopportare la modella.

Intanto nella puntata di ieri sera del Grande Fratello c’è stato un attimo di tensione tra Javier e Helena perché sono state mostrate delle immagini del confessionale di lui che commentava la gita fuori porta rovinata dalla lite tra la modella brasiliana e Shaila Gatta. In pratica lui si è lamentato del suo comportamento perché se fosse stato al suo posto avrebbe ignorato tutti e si sarebbe goduto il tempo con il proprio partner. C’è un breve video che circola sui social dove si vede Javier che tenta di avvicinarsi alla fidanzata e lei che lo scosta in malo modo perché non è stata capita.

