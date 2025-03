Il rapporto di amicizia tra Javier Martinez e Amanda Lecciso è stato sotto gli occhi di tutti al Grande Fratello. Il carattere dolce del pallavolista argentino ha permesso a molti concorrenti di trovare sempre un confidente pronto ad ascoltarli e a comprenderli anche nei momenti più difficili. Prima di fidanzarsi con Helena Prestes, tutti ricordano le attenzioni che le riservava, come la notte passata insieme per “sbollire” la rabbia dopo lo scontro con Jessica Morlacchi che poi l’aveva portata ad un’eliminazione come punizione.

Ad ogni modo, quello che è successo nelle ultime ore al Grande Fratello ha commosso tutti. Amanda Lecciso aveva fatto recapitare una lettera a Javier Martinez, il quale si è messo a leggerla nel letto ad alta voce accanto alla sua Helena che lo ha ascoltato con il sorriso sulle labbra: “Devo ringraziarti perché sei sempre stato lì a consolarmi, a supportarmi e a proteggermi dalle mie stesse debolezze” ha scritto l’ex concorrente, che ha ricordato nelle sue parole il momento in cui i due si sono conosciuti davanti al barbecue.

Javier Martinez reagisce alla lettera di Amanda Lecciso: cos’ha commentato il pallavolista dopo le splendide parole dell’amica

Tutti commossi dalle parole di Amanda Lecciso, che ha omaggiato la figura di Javier Martinez al Grande Fratello dopo essere stata eliminata nella scorsa puntata. La donna ha ricordato le numerose risate, la complicità, i momenti di sostegno che le hanno permesso di vivere al meglio questa esperienza. Dopotutto, lei è stata una delle concorrenti più amate, apprezzata per il suo carattere poco litigioso e la sua voglia di fare amicizia con tutti nella casa. Javier Martinez, commosso per via della lettera si è lasciato andare all’emozione: “Che grande!“, ha detto, con Helena Prestes che anche lei visibilmente commossa ha apprezzato il gesto dell’ex inquilina.