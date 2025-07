Javier Martinez condivide una foto del padre Mariano in ospedale: ecco cos'è successo

Attimi di preoccupazione per Javier Martinez. Suo padre, Mariano, ha avuto alcuni problemi di salute ed è attualmente ricoverato in ospedale. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha voluto rivelare i dettagli dell’accaduto, ma ha fatto sapere che il padre ha subito un intervento chirurgico e, fortunatamente, ora sta bene. Difatti, il pallavolista ha condiviso una foto del padre sorridente sul lettino d’ospedale, con in mano un mazzo di fiori, accompagnata da un messaggio rassicurante: “Papà orso sta benissimo. L’operazione è andata benissimo, un grazie speciale alle ‘zie'”.

Javier e suo padre Mariano sono uniti da un legame profondo. Durante l’esperienza del 30enne nella Casa più spiata d’Italia, Mariano lo ha sorpreso più volte, lasciandogli messaggi pieni d’affetto e condividendo momenti indimenticabili. Anche fuori, Mariano lo ha sempre sostenuto, difendendolo sui social tra votazioni e polemiche. In particolare, il loro rapporto si è rafforzato ulteriormente dopo la scomparsa della madre del modello, avvenuta oltre dieci anni fa. Adesso, fortunatamente, nonostante il recente problema di salute, Mariano sembra stare meglio e la strada sarà tutta in discesa.

Helena vicina a Javier Martinez: il messaggio social

In questi giorni delicati, al fianco di Javier Martinez c’è sempre stata Helena Prestes. I due, che circa un mese fa avevano attraversato una crisi, oggi appaiono più uniti che mai. Difatti, qualche giorno fa, la modella brasiliana aveva annunciato la sua temporanea assenza dai social spiegando che stava affrontando una questione importante che richiedeva tutta la sua attenzione e che, per questo motivo, non riusciva a rispondere subito ai messaggi su WhatsApp e Instagram.

Le sue parole avevano subito acceso la curiosità dei fan, che si erano interrogati su cosa stesse accadendo. Ora, però, il motivo sembra chiaro. A quanto pare, Helena avrebbe deciso di mettere tutto da parte per stare vicino a Javier durante il delicato intervento del padre Mariano.

