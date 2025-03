Guerra aperta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez al Grande Fratello. Sono mesi che i due si scontrano nel reality, ma nell’ultima puntata andata in onda lunedì, 10 marzo, sembra essere stato raggiunto il limite. Difatti, è stata mostrata una clip per riassumere quanto accaduto durante la settimana tra i due, inclusa la scena in cui Spolverato ha detto al coinquilino: “Marcisci, cog*ione”. Una frase che è stata contestata dallo stesso Alfonso Signorini e che ha fatto infuriare Javier. Durante la pubblicità, l’argentino, visibilmente agitato, si è dovuto allontanare dal salone per cercare di calmarsi.

Lorenzo Spolverato choc su Javier Martinez: “Marcisci”, l’argentino: “E’ un bambino!”/ “Non parli in faccia…”

Addirittura, le mani di Javier hanno iniziato a tremare, tanto era arrabbiato e scosso dalla situazione. Nonostante ciò, l’argentino è stato poi raggiunto in cucina da Lorenzo e i due hanno iniziato comunque a litigare. Spolverato l’ha accusato di nuovo di fingere in puntata, per poi rivelare la sua vera personalità solo lontano dalle telecamere. Questa volta, il pallavolista non è riuscito a mantenere la calma, scagliandosi pesantemente contro il coinquilino e dicendogli tutto ciò che pensa di lui.

Helena Prestes furiosa con Zeudi e Javier: “Cuoricini per l’aereo? Sono scioccata”/ “Con lui sono incaz*ata!"

Lite furiosa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: cos’è successo

“Sei un ragazzino, di testa c’hai 13 anni, sei una barzelletta”, ha detto Javier Martinez a Lorenzo Spolverato. “Almeno io le faccio tutte davanti le telecamere, tu ti nascondi. Ma prima o poi conosceranno la realtà”, ha risposto il modello milanese. A quel punto, l’argentino ha perso le staffe, esclamando: “Ma datti una svegliata, che il Grande Fratello prima o poi finisce. Diventa uomo prima o poi, sfigato”. La scena è stata immediatamente ripresa dagli utenti e condivisa su tutti i social. Chiaramente, anche questa volta, il pubblico si è diviso.

Grande Fratello, cognata di Javier Martinez attacca i fan di Zeudi: cos'ha detto/ Il supporto per Helena

Da un lato, c’è chi tifa per Javier, considerandolo un “signore” rispetto a Lorenzo. D’altro canto, alcuni hanno sollevato una polemica riguardo una parola usata dal pallavolista: “sfigato“. Il motivo? Poco prima, Jessica Morlacchi se l’era presa con Spolverato per aver detto che il loro gruppo era pieno di “sfigati“, dicendo persino che ci sono persone che si sono tolte la vita per un insulto del genere. Tuttavia, giusto pochi minuti dopo, Javier ha detto la stessa esatta parola a Lorenzo. Dunque, alcuni utenti accusano di nuovo il programma e alcuni inquilini di fare due pesi e due misure, giustificando sempre e solo gli atteggiamenti di Javier.