I fan del Grande Fratello si stanno rendendo conto ogni giorno di più di quanto Javier Martinez stia bene con Tommaso Franchi e Helena Prestes, affettuosamente chiamati Tommavi sui social. Poche ore fa, il pallavolista argentino ha raccontato di uno scherzo che Tommi avrebbe tentato di fare alla sua fidanzata, con esito negativo. Il ragazzo ha raccontato di essersi baciato con Maika (per finta) e che anche Stefania Orlando sapeva tutto per fare ingelosire Mariavittoria Minghetti.

Helena e Javier in crisi al Grande Fratello: si lasciano?/ C'è la pace dopo le liti, ma qualcosa non convince

La ragazza, però, non ci è cascata e ha capito subito che si trattava di uno scherzo dato che Tommaso e Javier Martinez ridevano sotto i baffi. Stefania Orlando, però, ha ironicamente rimproverato i ragazzi che non l’hanno messa al corrente della burla alla quale anche lei doveva essere complice. “Ma dove vi eravate baciati?” ha chiesto Mariavittoria. “Dietro la tenda”, ha risposto il fidanzato continuando con lo scherzo. Il tutto mentre lui era in Spagna. “A una certa le volevo dire, ecco perchè quando facciamo l’amore mi chiami Javier“, conclude Tommaso scatenando le risate di Javier Martinez.