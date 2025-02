Quasi nessuno credeva in questa coppia, eppure al Grande Fratello da quando è scattata la scintilla tra loro Helena Prestes e Javier Martinez si mostrano sempre più complici e innamorati. All’inizio non volevano spingersi troppo oltre nella casa più spiata d’Italia, soprattutto lui aveva detto che avrebbe costruito qualcosa fuori, ma avvicinandosi sempre di più è stato impossibile per entrambi non lasciarsi travolgere dalla passione. I due ormai non si frenano più, non perdono occasione per scambiarsi baci passionali, coccole e tenerezze, anche sotto le coperte la passione tra loro è alle stelle.

Grande Fratello, Mariana Prestes minacciata dai fan di Helena-Zeudi?/ “Non voglio essere coinvolta perché…”

Nei giorni scorsi Zeudi Di Palma si è addirittura lamentata perché a causa del rumore fatto da Helena Prestes e Javier Martinez mentre facevano l’amore lei non riusciva a dormire. Nelle scorse ore hanno ricevuto l’ennesimo aereo da parte di alcuni fan che supportano il loro amore ed entrambi sono apparsi molto felici, li hanno subito ringraziato con affetto e si sono più volte abbracciati e baciati.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sempre più distanti: critiche incrociate al GF/ "Va contro di me"

Piccolo chiarimento tra Javier Martinez ed Helena Prestes, lui le dedica parole speciali

Oltre ai momenti romantici e pieni di passione naturalmente non mancano nemmeno le incomprensioni nella casa più spiata d’Italia. Più volte è capitato che i due abbiano provato fastidio per alcuni comportamenti, ma sono sempre riusciti a chiarirsi. Anche nelle scorse ore hanno avuto un confronto, il pallavolista argentino ha sentito il bisogno di dire alcune cose ad Helena Prestes, le ha anche fatto una speciale dichiarazione d’amore.

Durante una chiacchierata con la modella brasiliana Javier Martinez ha fatto riferimento ad alcuni dettagli che fino a poco tempo fa non vedeva. A detta sua sarà una sua insicurezza, che ogni dettaglio un po’ gli mette un campanello d’allarme ed è per questo che vuole parlarne con lei. Il gieffino ci ha tenuto a precisare che non la stava accusando di nulla, ha poi aggiunto: “Helena io so quanto mi dimostri tu e questa cosa mi fa impazzire. Ogni giorno che passa mi sto prendendo sempre di più, mi piaci sempre di più“. Il gieffino ha poi fatto sapere alla fidanzata che lo sta portando su una strada che lui non pensava di percorrere.

Zeudi Di Palma, tensione alle stelle con Helena Prestes/ “È la persona che mi ha deluso più di tutti”