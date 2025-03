Lo sfogo di Javier Martinez contro le “Zelena”

Tempo di riflessioni e bilanci nella casa del Grande Fratello, anche perché manca ormai poco alla fine dell’edizione. Per Javier Martinez, con l’avvicinarsi della semifinale, non c’è solo la relazione con Helena Prestes al centro dei suoi pensieri. In una discussione in giardino con Chiara Cainelli, si è lanciato anche in una previsione in vista della finale, oltre a lanciarsi in qualche rivelazione sul flirt passato tra la sua attuale fidanzata e la finalista Zeudi Di Palma.

Ad esempio, ha confessato di aver avuto un brutto sfogo contro i fan delle due concorrenti che avevano mandato un messaggio tramite un aereo per spiegare loro che la vera luce di Helena si vede con Zeudi. “Sbagliando l’ho presa male su Zelena (il nome del fandom, ndr), c’è stata una volta in cui ho detto ‘avete un po’ rotto i co*lioni’ per l’aereo“. Il pallavolista argentino se l’è quindi presa con le fan: “Se tu vuoi bene a entrambe, ma loro non vogliono stare insieme, non devi forzare perché a te piace, altrimenti è un discorso egoista“.

Grande Fratello, Javier: “Mi screditano ma…”

Ma Javier Martinez si è lasciato andare anche a un discorso che ha fatto molto discutere sui social: “Non voglio passare per bigotto, ma il fatto che siamo in un periodo storico, in cui giustamente questa cosa deve avere luce perché è giusto che le persone si esprimano liberamente dal punto di vista sessuale, non per forza la coppia omosessuale deve essere quella più bella e tifata da tutti“. Il riferimento anche in questo caso era all’avvicinamento che c’era stato tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, un flirt a cui ha messo un freno la modella brasiliana proprio perché presa dall’altro sudamericano della casa del Grande Fratello.

Pur mettendosi nei panni dei fan per le loro aspettative e la delusione che evidentemente hanno provato nel non veder concretizzato quell’interesse che sembrava reciproco, Javier Martinez non ha affatto apprezzato quel messaggio volato tempo fa sui cieli della casa, arrivando a tirarlo in ballo a pochi giorni dalla semifinale: “Sono umano anche io… ‘La tua vera luce con lei’ screditando me, ma che ca**o vuoi“, ha sbottato lo sportivo.

Lo scontro con Luca Calvani e le previsioni sulla finale

Chiara Cainelli, che in giardino si è ritrovata ad ascoltare lo sfogo di Javier Martinez, dal canto suo gli ha spiegato che è normale che terze persone vogliono vedere quello che vogliono o ci sperano, provando a smorzare la situazione. I due, comunque, si sono confrontati anche sul possibile esito della finale.

Ma il pallavolista argentino ha confessato anche di essere andato per un periodo contro Luca Calvani, che evidentemente sosteneva la frequentazione tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Pur sapendo ciò, si sarebbe inserito in questa dinamica, ricevendo un appunto dall’allora coinquilino.

“Non è che perché sei tu così allora deve succedere per forza“, si è lasciato andare Javier, in riferimento al fatto che l’attore sia bisessuale. Infine, si è confrontato con Chiara anche in merito alla finale, pronosticando la vittoria di Jessica, mentre per la prima sarà Zeudi a vincere questa edizione. “Credo molto nella mia amica“, ha sentenziato Chiara, che si trova in nomination in vista della semifinale.