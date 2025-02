Javier Martinez ha dei dubbi sulla ‘relazione’ con Helena Prestes al Grande Fratello: lo sfogo

Da quando è scattato il bacio con Helena Prestes al Grande Fratello, Javier Martinez ha iniziato a vivere un turbinio di sentimenti contrastanti. Se, inizialmente, è parso convinto di lasciarsi andare a questa passione, nelle ultime ore il pallavolista argentino ha fatto un clamoroso passo indietro, tornando ad esporre tutti i suoi dubbi su questa relazione.

Pur non negando di provare delle emozioni nei confronti di Helena, Javier ha ribadito di non sentirsi pronto per una relazione vera e propria, né di sapere se la desidera davvero. Lo ha ammesso a chiare lettere durante una chiacchierata con Amanda Lecciso e Federico Chimirri, ai quali ha raccontato i suoi attuali dubbi.

Javier in crisi: “Helena è in quinta, io rimango in seconda”

“So che alla gente piacerebbe questa cosa ma non voglio forzarmi a farla. – ha esordito Javier Martinez, aggiungendo inoltre che – non so neanche se lo voglio, non sto capendo questa cosa”. Parlando dei sentimenti per Helena, ha spiegato: “Da una parte ho una persona che mi dà tantissimo, e questo mi è sempre un po’ mancata questa cosa e mi fa impazzire. A livello fisico c’è tanto, non è quello il problema. Io, poi, non me lo tengo per me e vedo come va, lo dico! E questo inevitabilmente crea reazioni…” Il problema, secondo il gieffino, è che i due vadano a velocità totalmente differenti: “Il fatto è che lei sta in quinta, io vado in seconda… sto anche cercando di dirle che ci stiamo conoscendo… Io le ho detto che può fare quello che vuole ma porto avanti il discorso che io, qui dentro, non voglio creare niente perché non sono lucido!”, ha chiarito. Come la prenderà Helena?