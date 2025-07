Helena Prestes pronta a trasferirsi per Javier Martinez: ecco dove vivrà la coppia

Javier Martinez è pronto per una nuova avventura. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, l’argentino torna alla sua più grande passione: la pallavolo. Difatti, ha annunciato di aver firmato un contratto con la Terni Volley Academy e si sta preparando a iniziare la stagione con la squadra. Nonostante le sue esperienze televisive e il lavoro da influencer, Javier non ha mai abbandonato la sua carriera da pallavolista e ora è determinato a dare il massimo per il suo nuovo team. Chiaramente, questo comporterà anche un trasferimento a Terni, dove vivrà e si allenerà, segnando così l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Javier, però, non affronterà questa nuova avventura da solo. Al suo fianco, infatti, ci sarà la fidanzata Helena Prestes. In un’intervista rilasciata al portale Pallacanestro Biella, l’ex gieffino ha infatti raccontato che Helena lascerà Milano per trasferirsi con lui a Terni, iniziando la loro prima convivenza. Dopo la crisi vissuta qualche mese fa, la coppia è oggi più unita e innamorata che mai, tanto che Javier considera ormai Helena la donna della sua vita e sembra pronto a costruire un futuro insieme.

Javier Martinez, la sua nuova vita a Terni con Helena: dettagli

“Quando dico che il Grande Fratello mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto a Helena Prestes: con lei ho trovato l’amore. Saremo praticamente sempre insieme, e adesso conoscerà anche un’altra parte di me, quella del pallavolista professionista”, ha raccontato Javier Martinez. A quanto pare, infatti, Helena è pronta a lasciare Milano per amore, una scelta che ha diviso i fan. Da un lato, c’è chi tifa per la coppia; dall’altro, invece, non mancano le critiche, con alcuni che considerano la decisione troppo affrettata, visto che i due stanno insieme solo da pochi mesi.