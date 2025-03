Javier Martinez a rischio squalifica al Grande Fratello?

Tra nove giorni, sul Grande Fratello, calerà ufficialmente il sipario. Nonostante manchi davvero pochissimo alla finalissima durante la quale sarà decretato il vincitore, sul web, gli utenti chiedono la squalifica per Javier Martinez per una frase pronunciata durante le prove del cortometraggio che gli inquilini stanno girando per riassumere i sei mesi e mezzo di Grande Fratello. Tutto è nato nel pomeriggio di ieri quando, in cucina, sotto la supervisione di Lorenzo Spolverato, stavano girando alcuni momenti epici avvenuti nella casa come il lancio del bollitore che, per l’occasione, è diventato un frullatore che arriva nelle mani di Clayton Norcross interpretato da Giglio.

Per permettere la lavorazione del cortometraggio, il Grande Fratello ha fornito ai concorrenti foto e parrucche. Giglio, così, ha indossato una parrucca corta e bionda e ha indossato abiti simili a quelli che indossava Clayton. Quando è arrivato in cucina travestito da Clayton, Javier Martinez si è lasciato andare ad un commento che ha scatenato la bufera sul web.

Javier Martinez nella bufera

L’arrivo in cucina di Giglio nei panni di Clayton non è passato inosservato. Se Lorenzo Spolverato, più distante dalla scena, si è lasciato andare ad una risata, Javier Martinez, truccato da Ilaria Galassi e con la videocamera tra le mani, invece, ha commentato l’aspetto del parrucchiere di Reggio Emilia. “Sembri ritardato”, dice il pallavolista argentino.

Il momento è stato immediatamente ripreso e pubblicato sul web scatenando una miriade di commenti da parte di utenti che chiedono il provvedimento disciplinare. Javier, tuttavia, dopo aver pronunciato la parola, chiede immediatamente scusa rendendosi conto di aver usato una parola che non avrebbe dovuto pronunciare.

