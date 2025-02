Javier Martinez attacca Chiara Cainelli: tensione al Grande Fratello tra i due gieffini

Javier Martinez si avvicina sempre di più a Helena Prestes nella casa del Grande Fratello, mentre non mancano le tensioni con altri gieffini, come Chiara Cainelli, che ha vissuto momenti particolarmente complicati negli ultimi giorni. Javier Martinez, parlando con Alfonso D’Apice in giardino al Grande Fratello, ha ammesso di essere rimasto scottato dalla nomination della gieffina, che sta approfondendo sempre di più il legame con l’ex fidanzato di Federica Petagna, una questione che ha fatto storcere il naso anche allo stesso Alfonso.

Javier Martinez, rimasto deluso dall’accaduto, si è sfogato parlando in giardino con alcuni compagni di gioco e tornando sull’accaduto nella casa del Grande Fratello: “Per me, l’amicizia con Alfonso va oltre a tutto, lei vuole mettermi in cattiva luce” si è sfogato Javier Martinez alzando un polverone sull’accaduto al Grande Fratello. Rapporti che si inaspriscono e che aumentano le faide quando la strada verso la finale del Grande Fratello sembra ampiamente tracciata.

Grande Fratello, notte hot tra Javier Martinez e Helena: il gesto non passato inosservato

Intanto nelle scorse ore il modello sudamericano e Helena Prestes hanno avuto la possibilità di godersi una notte in solitaria, lontano da occhi indiscreti, ma non esattamente dalle telecamere, visto che Javier Martinez e Helena Prestes sembrano essersi lasciati andare alla passione e al pubblico non è passato inosservato un indizio, che lascia ben poco spazio all’immaginazione: le telecamere hanno infatti inquadrato un profilattico, che potrebbe essere stato utilizzato dalla coppia nella notte al Grande Fratello.

Ulteriori segnali di come ormai il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez sia decollato, vedremo se i due gieffini riusciranno a conservare l’intimità nella casa del Grande Fratello e allo stesso tempo potranno costruire mattone dopo mattone il legame che ha vissuto un’importante accelerazione nel reality.