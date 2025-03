Il momento delle nomination è sempre concitato, complici le motivazioni dei concorrenti del Grande Fratello che sovente alimentano le polemiche tra i diretti interessati. Spicca, nel corso dell’ultima diretta, lo scambio di battute tra Javier Martinez e Chiara Cainelli nel momento in cui il primo ha fatto proprio il nome della ragazza per la sua preferenza da mandare alla graticola del televoto. Quest’ultima non ha gradito la scelta dell’argentino e, dopo un pungente scambio di battute, i toni si sono alzati non poco quando la discussione è sfociata sul rapporto di Chiara Cainelli con Alfonso D’Apice, già da qualche settimana spettatore del reality.

“Qualche giorno e sarai tu a dargli un bel calcio…”, punge così Javier Martinez con Chiara Cainelli che ha palesato tutto il suo risentimento: “I miei sentimenti Alfonso li conosce, non devo certo spiegarli”. Uno scambio di battute velenoso con un’accusa non da poco da parte dell’argentino che si è dunque detto sicuro che la liaison tra i due avrà vita breve alludendo dunque alla falsità dei sentimenti della concorrente nei confronti di Alfonso D’Apice. “Ecco, questo è quello che pensi”, ha aggiunto Chiara Cainelli sottolineando come prima d’ora, e in particolare all’amico, non abbia mai esternato tale pensiero.

Alfonso D’Apice ‘fulmina’ Javier Martinez: “Dovremo chiarire più cose…”

Dato l’argomento, Alfonso Signorini ha interpellato anche Alfonso D’Apice a proposito della diatriba in corso tra Javier Martinez – suo grande amico al Grande Fratello – e Chiara Cainelli, sua fidanzata. “Mi dispiace per le parole di Javier”, ha esordito il campano: “Io vedo tutto quello che succede da casa, sono qui che la aspetto. Ovviamente voglio bene anche a Javier ma quello che ha detto mi ha molto deluso…”. L’ex concorrente ha anche aggiunto: “Diciamo che sono dispiaciuto anche da altre cose però avremo modo di chiarire in un secondo momento”.