Javier Martinez torna in campo: dove vedere la sua partita di pallavolo?

Dopo i rumor sulla crisi con Helena Prestes, torna in campo il bellissimo Javier Martinez, pallavolista conosciuto anche per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Finalmente il gieffino torna a lavorare e a portare avanti la sua carriera sportiva. L’annuncio è arrivato tramite Instagram e poco dopo i fan si sono ritrovati senza parole, felicissimi nel vederlo finalmente in azione. Infatti, da molto tempo si aspettava il suo ritorno sul campo, specialmente dopo il successo ottenuto su Canale 5.

“Sabato 28 giugno, Spiaggia 25, Rimini ore 20.30 ingresso libero“. Così ha scritto il manager di Javier Martinez e i seguaci del pallavolista non hanno potuto fare a meno di organizzarsi per vedere dal vivo uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello, e chissà, magari fargli qualche domanda su quello che sta succedendo con Helena Prestes, la quale è stata attaccata anche da Alfonso Signorini. Da diversi mesi Javier è entrato nel cuore dei fan che lo hanno apprezzato per il suo percorso pulito e onesto nella casa più spiata d’Italia. Non solo, tornare a giocare a pallavolo potrebbe essere un modo per stare meglio e staccarsi dalla (presunta) crisi con la fidanzata.