Javier Martinez, Uomini e Donne/ Lite con Massimo Colantoni: Giulio Raselli…

Duro scontro nello studio del trono classico di Uomini e Donne tra l’ex tentatore di Temptation Island 2019 Javier Martinez e Massimo Colantoni. Nella puntata in onda oggi, venedì 20 settembre, l’ex tentatore e l’ex protagonista del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia daranno vita ad una furiosa litigata che coinvolgerà anche Giulio Raselli. dopo un duro faccia a faccia traIlaria Teolis e Massimo Colonatoni, Maria De Filippi chiama in studio Javier Martinez che, nel corso dell’avventura vissuta a Temptation Island si è legato tantissimo ad Ilaria al punto che in molti avrebbero scommesso su una storia d’amore tra i due. Così non è stato: tra Javier e Ilaria, infatti, c’è solo una bella amicizia e, nello studio di Uomini e Donne, l’ex tentatore si scaglierà contro Massimo, reo di non aver avuto rispetto per la donna di cui si diceva innamorato.

JAVIER MARTINEZ: LITE A UOMINI E DONNE CON MASSIMO COLANTONI

Volano parole forti tra Javier Martinez e Massimo Colantoni nello studio di Uomini e Donne. Tra l’ex tentatore e l’ex fidanzato di Ilaria Teolis la discussione diventa furiosa coinvolgendo anche Giulio Raselli. Il nuovo tronista che è diventato amico di Javier durante la comune esperienza nel villaggio delle fidanzate, difende l’amico dalle accuse di Colantoni. Tra i due protagonisti principali della discussione i toni si alzano e Maria De Filippi interviene per evitare il peggio. La conduttrice del dating show di canale 5 riesce a calmare Javier e Massimo che, alla fine, si stringono anche la mano. A schierarsi dalla parte di Martinez, naturalmente, è Ilaria Teolis che tira fuori tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato che ha già voltato pagina dimenticando quello che hanno vissuto insieme.

