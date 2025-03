Javier Martinez spiazza al Grande Fratello. Nonostante i rapporti ormai gelidi tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ieri, mercoledì 5 marzo, le due ragazze si sono ritrovate insieme in salone a ridere e scherzare. Con loro, c’erano anche Javier e Federico Chimirri, trascorrendo la serata tra chiacchiere e riflessioni. Tuttavia, gli “Helevier” hanno stuzzicato più volte Zeudi, lanciandole anche frecciatine velate. Ad un certo punto, poi, l’argentino ha fatto una battuta che non è sfuggita al popolo del web e, soprattutto, alla fidanzata Helena.

Nel corso della serata, Javier ha riportato alla luce il flirt tra Helena e Zeudi, chiedendo a quest’ultima se avesse baciato qualcuno con la lingua all’interno della Casa. L’ex Miss Italia ha fatto il nome della Prestes e, poco dopo, Javier ha iniziato a cantare ironicamente una versione rivisitata della famosa canzone di Maluma “Felices los cuatro” (ovvero ‘Felici in quattro‘), modificando il ‘quattro’ in ‘tre’. “No, sto scherzando”, ha subito aggiunto il pallavolista. “Sarebbe il sogno di qualsiasi uomo in Italia”, ha commentato Federico.

Javier Martinez propone un trio ad Helena Prestes e Zeudi Di Palma? L’ambigua battuta al Grande Fratello

“Può darsi”, ha risposto Zeudi, la quale, in realtà, non aveva capito bene a cosa si stesse riferendo Javier. “Può darsi? Beh, magari… ah intendevi un’altra cosa”, ha detto ridendo l’argentino. Al contrario di Zeudi, però, Helena ha colto immediatamente il doppio senso malizioso delle battute del fidanzato, al punto da alzarsi e andarsene. “Ora lei s’inca**a, mi dà una testata, lancia un bollitore a me”, ha commentato ridendo il pallavolista. Anche Helena, però, è scoppiata in una risata, lasciando intendere che non se la fosse realmente presa con lui.

Il video della “proposta” di Javier ha fatto il giro dei social, generando reazioni contrastanti tra gli utenti. Da un lato, c’è chi ha criticato il pallavolista, accusandolo di aver mancato di rispetto alla fidanzata e di aver sminuito i sentimenti di Zeudi. Dall’altro, i suoi fan hanno reagito in maniera divertita alla scena, sostenendo che Javier stesse semplicemente scherzando e che, in realtà, il suo non fosse un invito da prendere sul serio. Alfonso Signorini parlerà della fantasia del coinquilino nella puntata odierna del Grande Fratello? Chissà…