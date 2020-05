JAVIER RIGAU, EX MARITO GINO LOLLOBRIGIDA/ “Mi fa pena vederla così, non è lucida”

Pubblicità

Javier Rigau è protagonista a Live Non è la D’Urso, l’ex marito di Gina Lollobrigida è stato assolto. Dopo un lungo video che ci ha mostrato le immagini dell’attrice in tribunale l’uomo così ha raccontato a Barbara D’Urso: “Per prima cosa voglio fare gli auguri a tutte le mamme italiane e a te per il tuo compleanno. Sono stato assolto con formula piena 3-4 anni fa. Quello che succede è che la Rai ha fatto la trasmissione domenica scorsa. Ho dimenticato tutto perché questo è il passato. La causa è stata archiviata per denuncia falsa“. Spiega poi nei dettagli quello che è successo poi: “L’ultima volta che avevamo parlato noi due io ti avevo detto che non avevo notizie per il matrimonio, ora sono stato inviato ad andare al Vaticano. Non è stato annullato dalla Sacra Rota. Loro hanno certificato che il matrimonio non è mai stato annullato, hanno respinto ogni argomento di Gina del matrimonio a sua insaputa. Il mio matrimonio è stato sciolto per dispensa, come se fosse un divorzio. E’ stato valido dal 2010 al 2019″. Prega poi la conduttrice di non voler più sentire delle falsità. Conclude: “Mi fa pena vederla in quelle condizioni e nel giudizio. Ero presente. Lei parla, ma non è lucida. Ridice quello che le dicono di dire“. (agg. di Matteo Fantozzi)

A Non è la D’Urso commenta il video del tribunale

Javier Rigau contro Gina Lollobrigida a Live Non è la D’Urso. Una controversia che finisce in pasto al pubblico di Canale 5, con Barbara D’Urso pronta ad approfondire la vicenda coi suoi opinionisti. Forse non tutti sanno che l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau Rafols è stato trascinato in tribunale con l’accusa di aver sposato la famosa attrice, oggi 93enne, con l’inganno. “Quando farò un’autobiografia dirò tutto”, ha sbottato Gina Lollobrigida. Che poi pensando all’assoluzione di Rigau Rafols si è infuriata ulteriormente: “Qui si esagera!”. Javier Rigau vs Gina Lollobrigida è quanto pare uno degli argomenti sul tavolo di Live Non è la D’Urso, nella puntata di questa sera. Scintille e nuove rivelazioni da Barbara D’Urso?

Javier Rigau, matrimonio con inganno con Gina Lollobrigida?

Sulla loro relazione se ne sono dette tante. La controversia nasce dal fatto che tra i due intercorrano ben trentadue anni di differenza. Javier Rigau e Gina Lollobrigida si sono conosciuti quando l’uomo aveva quindici anni. A quanto sembra, l’uomo avrebbe voluto proteggere il segreto per proteggere l’attrice dai rumors mediatici. Per le malelingue lo spagnolo l’avrebbe poi sposata con l’inganno per puntare allo status di coniuge e mettere le mani su un patrimonio invidiabile e davvero immenso, considerando le proprietà immobiliari, i gioielli e le opere d’arte appartenenti alla Lollobrigida.



